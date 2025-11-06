Maribel Guardia confiesa que “Cómplices” fue “como un salvavidas” en su peor momento

Lucía Méndez, Maribel Guardia, Laura Flores y Marjorie de Sousa son las protagonistas de “Cómplices”, una producción original de ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, que se estrena este 7 de noviembre de 2025.

Cómplices, de ViX, enamoró a Maribel Guardia desde que Lucía se lo propuso: “Desde que leí el guion no paré de reír. Son unas locas estas amigas y nos van a ver como nunca”, adelantó a TVyNovelas la actriz.

En esta ocasión, Maribel será una villana: “Yo había hecho telenovelas de niños y personajes de buena, el único papel que hice de villana fue en Albertano contra los monstruos, pero era comedia. Así que este proyecto es lo primero que hago fuera de mi zona de confort y me la pasé muy bien”, nos contó.

De las cosas más hermosas que Maribel se lleva de haber grabado con sus compañeras es esa amistad que surgió en las grabaciones: “Nos hicimos bastante amigas en el transcurso, la verdad es que todas son unas fregona, todas tienen una historia que contar, todas hemos vivido cosas buenas y difíciles en la vida; fue muy lindo compartir todo eso porque, aunque ya nos conocíamos, nunca habíamos convivido tanto”.

Sobre los egos que pueden existir entre grandes estrellas con personalidades diversas, señaló: “La verdad es que siempre tuvimos a Lucía detrás que nos cuidó la luz todo el tiempo, eso nos hizo sentir muy tranquilas”.

“Cómplices”, que estrena este 7 de noviembre por ViX, llegó a la vida de Maribel Guardia como un refugio en medio de la tormenta: “La hicimos hace un año y no era el mejor momento para mí, pero fue como un salvavidas”.

“Me ayudó mucho a salirme un poco de la mente... qué suerte tengo como actriz porque tengo estos rompimientos para recordarme siempre lo linda que es la vida, que vale la pena vivir, lo divertido que puede ser y que siempre tienes, como los árboles, mantenerte de pie, a pesar de que a veces haya un tsunami dentro de tu corazón”.

Maribel Guardia hizo una reflexión sobre la importancia de vivir la madurez con plenitud, tal como lo hacen las cuatro protagonistas de la serie: “La juventud es divina por la belleza que tienes, pero también las inseguridades que posees de chavita son terribles. En mi caso, ahora soy más vieja y tengo más defectos físicos, pero me gusto más y me quiero más que cuando era jovencita. La verdad que me la pasaba muy mal, y la madurez trae consigo muchas cosas positivas: más seguridad contigo misma, sabes cómo arreglarte y sacarte partido, te ríes de cosas que hoy sabes que no valen la pena sufrir y le das valor a las cosas que realmente lo tienen”, concluyó.