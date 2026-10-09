Mariana Ochoa notó rara a Gala Montes cuando entró a La Casa de los Famosos: “Estaba fuera de sí”

“Yo la vi fuera de sí”, dice Mariana Ochoa con esa sinceridad que suele responder cuestiones complicadas.

La cantante y ganadora de La Casa de los Famosos 4 respondió así cuando Yordi Rosado le preguntó sobre la entrada de Gala Montes y su comportamiento en la primera noche, el cual despertó la sospecha de que tenía algo raro.

Ahora Mariana no duda en ponerle palabras a lo que vio en Gala Montes ese día:

“Yo creo que sí traía una sustancia”.

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¿Qué dijo Mariana Ochoa de Gala Montes?

Gala Montes, al entrar en La Casa de los Famosos, dijo a los habitantes que su ingreso había sido tan repentino que venía de una fiesta ese mismo día.

Mariana cree que se refería no sólo a que venía cansada por la fiesta, sino bajo los efectos de alguna sustancia.