Mariana Ochoa notó rara a Gala Montes cuando entró a La Casa de los Famosos: “Estaba fuera de sí”

“Yo la vi fuera de sí”, dice Mariana Ochoa con esa sinceridad que suele responder cuestiones complicadas.
La cantante y ganadora de La Casa de los Famosos 4 respondió así cuando Yordi Rosado le preguntó sobre la entrada de Gala Montes y su comportamiento en la primera noche, el cual despertó la sospecha de que tenía algo raro.
Ahora Mariana no duda en ponerle palabras a lo que vio en Gala Montes ese día:
“Yo creo que sí traía una sustancia”.
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¿Qué dijo Mariana Ochoa de Gala Montes?
Gala Montes, al entrar en La Casa de los Famosos, dijo a los habitantes que su ingreso había sido tan repentino que venía de una fiesta ese mismo día.
Mariana cree que se refería no sólo a que venía cansada por la fiesta, sino bajo los efectos de alguna sustancia.
“Siendo honestos, eso es lo que yo vi. También pudo ser que era su personaje, que entiendo que es algo que fue pactado con la producción”.