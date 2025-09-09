Marcela Rubiales defiende a su hermano Pepe Aguilar y se lanza contra Emiliano: “Dedícate a trabajar”

“Deja la vida de los demás, acuérdate del karma”.

En plena controversia donde Emiliano Aguilar ha dejado al descubierto la indiferencia de Pepe, a lo largo de su niñez, adolescencia y juventud, y donde le reprocha que “siempre un vato quiere el amor de su padre”, tras no recibir respuesta a sus mensajes, un nuevo personaje se suma a la pelea.

Se trata de Marcela Rubiales, hija de Flor Silvestre, quien no sólo salió a defender a su medio hermano Pepe, sino que también le lanzó un fuerte mensaje a Emiliano, instándolo a “dedicarse a su hija y a trabajar”.

El detonante por el cual Rubiales decidió tomar la palabra fue el video de respuesta donde su sobrino expresó las razones por las que no tiene comunicación con su padre y donde el mismo Pepe habló de sus nietas.

Las declaraciones de Pepe hicieron enfurecer a Emiliano, quien pretendía mantener en el anonimato la identidad de su menor hija.

Marcela sale en defensa de su hermano Pepe

La reacción de Marcela no se hizo esperar y desde sus redes sociales intervino en la publicación de Emiliano, posicionándose abiertamente a favor de su hermano.

“Emiliano ya párale. Vive tu vida, preocúpate por tu hija y hazla feliz y deja la vida de los demás, acuérdate del karma”, escribió Marcela.

Y añadió que “mientras tú sigas hablando de él, a él le van a preguntar cosas de ti. Deja de hablar de él, dedícate a tu hija, no te vaya a reclamar algún día y dedícate a trabajar, sé tú”.

Además, hizo notar su molestia por “tantas mentiras y tanta ingratitud”, y sugirió que Emiliano sólo buscaba notoriedad con este conflicto, lo que provocó una serie de críticas en su contra.

Hizo estallar a las redes sociales

“Cállese señora que pronto le sacarán sus trapos al sol”, “¿Cuáles serían las mentiras? Hable con la verdad entonces”, “Deja de defender a tu hermanito” e “¿Y tú como tía de Emiliano te interesaste alguna vez en él?”, fueron algunos de los mensajes que le dedicaron usuarios en redes a la hermana de Pepe Aguilar.

¿Quién es Marcela Rubiales?

Es una cantante, actriz y conductora, de 71 años, hija De Francisco Rubiales Calvo, mejor conocido como ‘Paco Malgesto’, y de la también cantante y actriz Flor Silvestre.

Esta línea de ascendencia la convierten en media hermana de Antonio y Pepe, y tía de Emiliano, Aneliz, Leonardo y Ángela.