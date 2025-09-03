Suscríbete
Ceci Ponce destapa a Mar Contreras por mala experiencia en el teatro: “Es mil caras”

La actriz argentina recordó una mala experiencia que le hizo darse cuenta de la verdadera personalidad de Mar.

September 03, 2025 
Ericka Rodríguez
Ceci Ponce cuenta cómo conoció la verdadera personalidad de Mar.

“Mientras tanto, con la producción y los compañeros decía otra cosa”.

‘La Casa de los Famosos México’, en su tercera temporada, no deja de mostrar rivalidades muy particulares, como las explosiones que se viven entre Facundo y Alexis Ayala o entre Dalílah Polanco y Mar Contreras.

La nula química entre los participantes, en ocasiones parece ser parte de una estrategia, pero en otras supone la verdadera personalidad de los concursantes, quienes ya se han hecho de palabras en el reality.

Lo cierto es que fuera del encierro hay experiencias de otros actores y actrices que confirman si así se comportan los participantes fuera ‘La Casa’, tal es el caso de Cecilia Ponce.

¿Cómo es en realidad Mar Contreras?

Fue en el programa de radio de Shanik Berman, donde Ponce también funge como conductora, donde al abordar la rivalidad entre Dalílah y Mar, reveló una mala experiencia que vivió al lado de Contreras.

“Nosotras estábamos en el teatro juntas haciendo una obra y alternábamos. De repente, hubo una función especial y los productores decidieron que yo diera esa función”, relató Ponce.

“Como acababa de entrar a la compañía, Mar me escribió para decirme que no se le hacía bien que yo la hiciera, que tenía que bajarme y dejarle el lugar a ella. Mientras tanto, con la producción y los compañeros decía otra cosa”, detalló la actriz.

Por esta razón, Ceci cree que Mar está usando una estrategia dentro de ‘La Casa’: “La veo jugar, es parte de su juego. Uno tiene una personalidad y otra es un juego”.

“Pero el juego es parte de la vida, así somos en la vida”, interrumpió Shanik.

A lo que la argentina señaló: “Mira que yo llevo varios realities y siento que hay parte de personalidad que uno sí deja caer, pero también otra cosa es la manera de jugar, donde uno se permite ser más villana como no podrías ser en la vida, aprovechas el espacio para dejarte ir con todo”, sentenció Ponce.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
