Suscríbete
Famosos

Manola Díez fuera de programa de televisión por arranques de ira: “Está incontrolable”

El incidente habría ocurrido durante una grabación donde agredió a personal del gobierno de Aguascalientes.

September 08, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Manola-Diez.jpg

Manola Díez habría propinado golpes a empleados del gobierno de Aguascalientes.

Instagram

Manola Díez ha tenido una intermitente carrera en las pantallas de televisión, y en un intento por volver, terminó retirada de ‘Escápate conmigo’, un nuevo formato de Multimedios.

La actriz fue aislada del proyecto luego de protagonizar un episodio de violencia en Aguascalientes, donde habría agredido a trabajadores del gobierno local, así lo dio a conocer el periodista Ernesto Buitrón en el programa ‘Todo para la mujer’.

Golpes en ‘Escápate conmigo’

Los hechos se habrían desencadenado en uno de los últimos episodios del programa ‘Escápate conmigo’, producido por Paco Lalas. Tras haber grabado varias colaboraciones y a punto del estreno, Manola tuvo un altercado que obligó a posponer el arranque de la emisión.

“Está Manola Diez… bueno, estaba. Fíjate que nos contaron un chisme el otro día. La tuvieron que hacer a un lado porque está incontrolable”, relató Buitrón, quien añadió que se reportaron dos o tres golpes.

Otro de los colaboradores de la emisión radial, Eduardo Gutiérrez, añadió que el episodio ocurrió frente a las autoridades del estado, pues se promocionaba el turismo y la gastronomía.

“Lo peor del caso es que fue frente a las autoridades de Aguascalientes, porque estaban promocionando el hecho de la gastronomía, los lugares turísticos. Ahí explotó Manola”, dijo Gutiérrez.

Episodios de ira y violencia

Pero no es la primera vez que Manola protagoniza peleas, pues en mayo pasado agredió físicamente a Anyolina Broy, tras un conflicto en el camerino que compartían mientras participaban en ‘Teatro en breve’.

En 2023, mientras formaba parte del reality ‘Hotel VIP’, tuvo un enfrentamiento con el comediante Roberto Tello ‘El Coreano’. Entre insultos afirmaba que “la agredió, la llamó estúpida y la golpeó”, sin embargo, sus compañeros Pee Wee y Martha Figueroa, consideraron que estaba actuando y todo lo que dijo era estrategia para generar empatía y tener mayores probabilidades de ganar.

Otros incidentes más antiguos ocurrieron en 2004 cuando ingresó a ‘Big Brother VIP’. La actriz protagonizó varios episodios de violencia contra sus compañeros como Claudia Lizaldi.

La reincidencia de sus conductas terminó por alejar a Diez de su regreso a la televisión, pese a que la producción le había ofrecido una nueva oportunidad, según enfatizó Ernesto Buitrón.

Manola Diez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
reina isabel.jpg
Famosos
Fotos del pasado de la Reina Isabel II en el ejército y de su romance prohibido
September 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
silvia pinal.jpg
Famosos
Terrible acusación: a Silvia Pinal la amarraban para que actuara en su última obra
September 08, 2025
facundo delia gaecia.jpg
Famosos
¿Hubo beso? Así recibió Delia a su novio Facundo tras ser eliminado de La Casa de los Famosos
September 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
galileamonitjocasadelosfamosos.jpg
Famosos
Galilea Montijo presume vestido de la sexta gala con una foto con la productora Rosa María Noguerón
September 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
sextaelimnacion lacasadelosfamosos (1).jpg
Famosos
¿Quién es el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México? Esta fue su reacción
Tras un posicionamiento y sinceramiento muy tensos el público decidió quién salió del reality show
September 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
alexis-dalilah.jpg
Famosos
Alexis vs. Dalilah y Aarón vs. Facundo: ¿Qué pasó en los posicionamientos de La Casa de los Famosos México?
Nuevamente, Ayala llegó con la espada desenvainada.
September 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
delia garcia.jpg
Famosos
Novia de Facundo aclara quién es el hombre que contestó el teléfono: “No, no estoy bien”
Delia García dice que para ella fue obvio lo que sucedió durante la llamada en La Casa de los Famosos y que desencadenó las versiones de una supuesta infidelidad
September 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
michelle renaud.jpg
Famosos
Michelle Renaud y Matías Novoa esperan a su segundo bebé juntos
La pareja se fue a uno de los lugares más románticos de Londres para hacer el anuncio
September 07, 2025
 · 
Alejandro Flores