Manola Díez fuera de programa de televisión por arranques de ira: “Está incontrolable”

Manola Díez ha tenido una intermitente carrera en las pantallas de televisión, y en un intento por volver, terminó retirada de ‘Escápate conmigo’, un nuevo formato de Multimedios.

La actriz fue aislada del proyecto luego de protagonizar un episodio de violencia en Aguascalientes, donde habría agredido a trabajadores del gobierno local, así lo dio a conocer el periodista Ernesto Buitrón en el programa ‘Todo para la mujer’.

Golpes en ‘Escápate conmigo’

Los hechos se habrían desencadenado en uno de los últimos episodios del programa ‘Escápate conmigo’, producido por Paco Lalas. Tras haber grabado varias colaboraciones y a punto del estreno, Manola tuvo un altercado que obligó a posponer el arranque de la emisión.

“Está Manola Diez… bueno, estaba. Fíjate que nos contaron un chisme el otro día. La tuvieron que hacer a un lado porque está incontrolable”, relató Buitrón, quien añadió que se reportaron dos o tres golpes.

Otro de los colaboradores de la emisión radial, Eduardo Gutiérrez, añadió que el episodio ocurrió frente a las autoridades del estado, pues se promocionaba el turismo y la gastronomía.

“Lo peor del caso es que fue frente a las autoridades de Aguascalientes, porque estaban promocionando el hecho de la gastronomía, los lugares turísticos. Ahí explotó Manola”, dijo Gutiérrez.

Episodios de ira y violencia

Pero no es la primera vez que Manola protagoniza peleas, pues en mayo pasado agredió físicamente a Anyolina Broy, tras un conflicto en el camerino que compartían mientras participaban en ‘Teatro en breve’.

En 2023, mientras formaba parte del reality ‘Hotel VIP’, tuvo un enfrentamiento con el comediante Roberto Tello ‘El Coreano’. Entre insultos afirmaba que “la agredió, la llamó estúpida y la golpeó”, sin embargo, sus compañeros Pee Wee y Martha Figueroa, consideraron que estaba actuando y todo lo que dijo era estrategia para generar empatía y tener mayores probabilidades de ganar.

Otros incidentes más antiguos ocurrieron en 2004 cuando ingresó a ‘Big Brother VIP’. La actriz protagonizó varios episodios de violencia contra sus compañeros como Claudia Lizaldi.

La reincidencia de sus conductas terminó por alejar a Diez de su regreso a la televisión, pese a que la producción le había ofrecido una nueva oportunidad, según enfatizó Ernesto Buitrón.

