Maite Perroni confirma distanciamiento con Anahí y Dulce María, ¿qué pasó con RBD?

Después de una exitosa gira donde recordaron su juventud y se reencontraron con sus fieles fans en todo el continente, las chicas de RBD están distanciadas.

Así lo confirmó Maite Perroni en una entrevista con el programa “Sale el sol”, donde habló sobre su disposición para que salga a la luz el documental que prepararon durante su gira de reencuentro en 2023.

“Es un proyecto muy bonito, que la verdad es que pudimos trabajar en el tiempo que estuvimos en el tour, ya se terminó. Ahora hay que ver cómo podemos darle vida para poderlo compartir con toda la gente. Es algo que ahí está, pero que tenemos que ver en dónde y cómo podemos compartirlo para que los fans lo puedan disfrutar”, dijo Maite.

Pero cuando le preguntaron si seguía en contacto con Anahí y Dulce María, fue más que evidente que no:

“Pues, ¿qué te puedo yo decir? Creo que pensamos diferente y como adultos tomamos nuestras decisiones, y así es. Afortunadamente, mis amigas y mi familia son los mismos de hace 20 años”, expresó sin más detalles.

Por si fuera poco, habló de la posibilidad de otra posible reunión en los escenarios de RBD, pero no hay esperanzas para sus fans: “No sé la verdad, es que por lo pronto no hay ningún plan, y no, no sé de qué forma podría darse algo así, pero bueno, el tiempo dirá, pero hoy por hoy, no es así”.

Cabe recordar que las diferencias surgieron tras la demanda millonaria que presentaron en contra de su ex mánager, Guillermo Rosas, por cuestiones de dinero.