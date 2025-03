Lyn May y la demoledora declaración que encendió las alertas: “Soy la que sigue”

Las tragedias en el mundo del espectáculo no solo sorprenden a los familiares de los implicados ni al público, sino también a los colegas que los conocieron durante años de trayectoria. Tal es el caso de Lyn May, a quien afectó la muerte de Dulce la cantante.

En declaraciones a la prensa, la icónica vedette encendió las alarmas porque dijo sentirse triste y preocupada porque ella sería la siguiente en la lista de famosas que pierden la vida.

“Yo soy la que sigo, porque todas las vedettes ya se fueron y yo soy la última que queda, entonces dijo ‘yo soy la que sigo’”.

Lyn May impactó a los reporteros, e insistió: “Uno sabe que se va a ir, pero es la realidad, soy la que sigo, todas las vedettes ya se fueron y yo soy la última”.

Sin embargo, Lyn May aclaró que se encuentra bien de salud; ha sido fundamental el ejercicio que realiza desde hace años, además del baile, talento que la hizo brillar desde los años 70.

Sin embargo, precisó que cuando se va alguien tan querido, haciendo referencia a su amiga Dulce, resulta muy doloroso.

“Estoy muy bien de salud por el ejercicio, pero cuando se va alguien que quieres tanto y últimamente se han ido muchas personas con las que he trabajado, que la verdad duele”.

Sobre Dulce y su muerte a finales de 2024, afirmó: “Sentí que el corazón se me salía la verdad... todavía me duele muchísimo, no lo puedo asimilar todavía, estuvimos mucho junto trabajando juntas y la conocí como era realmente”.