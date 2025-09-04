Lyn May vive experiencias paranormales tras maquillar cadáveres de Rosy Mendoza y Sasha Montenegro

“Veía personas que se movían, soñaba con monstruos... Fue una cosa terrible”

La vedette mexicana Lyn May mantuvo una conversación para el canal Creepypastas Everywhere, y allí reveló que tras maquillar los cadáveres de sus queridas colegas Rosy Mendoza y Sasha Montenegro, comenzó a experimentar experiencias paranormales.

Lyn revela que esos fenómenos la llevaron a ver alterada su percepción de la muerte y que incluso tuvo que pedir ayuda psicológica.

Pero no solamente arregló en su funeral a sus compañeras vedettes, también lo hizo con el hijo de Carmen Salinas, Pedro Plascencia, momento en el que se vinculó con los muertos.

Ella siempre se había declarado escéptica ante el mundo paranormal, pero las experiencias que vivió tuvieron consecuencias duraderas.

Tras la muerte de Pedro, Lyn lo maquilló para su despedida. “Cuando se murió su hijo (de Carmen Salinas), lo maquillé yo porque ella era un mar de llanto... yo le maquillé a su hijo. Era tan lindo, era mi arreglista, él me hacía mis arreglos de mis canciones”, recordó.

Maquillar a sus amigas fue tomado por la vedette como un homenaje y muestra del amor que les tuvo.

“Yo las maquillo a todas, maquillé a Sasha Montenegro y a Rossy Mendoza, las maquillo porque las quiero... lo hago por amor [...] De que las maquillé me quedó una cosa fea en la cabeza. Veía yo que todo se movía, que había un hombre ahí, que había otro hombre allá... Veía personas que se movían, soñaba con monstruos... Fue una cosa terrible”, confesó.

Lyn admitió que dos meses después de los eventos continuaba percibiendo presencias y soñando con figuras demoniacas, lo que atribuye al haber estado tan cercana con sus amigas fallecidas.

Pese a que intentó distraer su mente con actividades como clases de baile, las manifestaciones no cesaron. En ocasiones percibía siluetas moviéndose y riéndose , aunque nunca recibió mensajes directos.

Esto derivó en una decisión contundente por la que evita acudir a funerales.

“Ahora que me dicen “ya murió alguna artista”, y ya no voy (al funeral). Han fallecido varias de mis compañeras últimamente y no he ido porque me quedó eso de estarlas maquillando, de estar con ellas... de quererlas tanto”, explicó.

Sasha Montenegro y Lyn May en el Teatro Blanquita. Instagram

Lyn guarda en su corazón las experiencias que vivió con Rosy y Sasha en vida.

“Me llamaban para que fuera con ellos y veía muchas cosas, sobre todo hombres… Yo sufrí mucho con Rossy Mendoza porque corríamos en el parque juntas; con Sasha hicimos muchísimas películas juntas… Con todas mis compañeras he convivido mucho y cuando se van me quedo mal”, destacó.

Cabe recordar que Lyn, años atrás a las muertes de sus amigas, quedó devastada por la muerte de su esposo Chi-Xuo, lo que la mantuvo alejada por años de la televisión. Sin embargo, no todo quedó en el dolor insuperable, la bailarina decidió ir hasta su tumba y desenterrar su cadáver y llevarlo después a su casa.

“Lo tenía siempre allí en mi cama. Mi mamá peleaba todos los días conmigo… ‘No lo vas a dejar descansar’. Y nos peleábamos todos los días porque yo no lo soltaba. Era mi pareja, yo viví 25 años con él. Fue un matrimonio de 25 años, yo no lo quería dejar ir. Dormía con él”, confesó Lyn.

Tras exhumar los restos de su esposo, la bailarina apuntó que lo mantuvo en su cama por varios días hasta que su madre consiguió llevarse el cadáver.

Lyn May en su boda con Antonio Chi-Xuo. YouTube

La vedette relató también que sintió la presencia de Chi-Xuo tras enterrarlo.