Lyn May demanda a Mario Bezares por la aparatosa caída que sufrió en plena filmación

Lyn May informó, a través de un comunicado, que iniciará una demanda contra el conductor Mario Bezares por una fuerte caída que sufrió durante la filmación de una película.

La decisión de Lyn May sorprendió tanto a sus fans como a los medios de comunicación cuando, en una conferencia de prensa, anunció las acciones legales que tomará en contra de Mario Bezares, quien estuvo a cargo de coreografiar las escenas de la película “Grandes Hits”.

Fue durante la filmación de esa cinta que, el pasado 21 de septiembre en Monterrey, Lyn May sufrió una fuerte caída al piso que le acarreó varias lesiones. La vedette no dudó en responsabilizar a Mario Bezares de ello, y en entrevista narró cómo ocurrió este aparatoso accidente que, en su momento, se viralizó en redes sociales.

ASÍ FUE LA FUERTE CAÍDA DE LYN MAY POR LA QUE DEMANDARÁ A MARIO BEZARES

Poco después, Lyn May tuvo una charla con el periodista Gustavo Adolfo Infante en donde reveló por qué responsabiliza a Mario Bezares de su caída, y es que él fue el encargado de producción y quien eligió a la persona que haría las escenas de cargadas con la vedette: un luchador en lugar de un bailarín profesional.

"Él fue el que metió a un luchador en lugar de un bailarín, y un luchador pues no sabe nada de baile: sabe luchar. Pero como le falló un bailarín, metió un luchador”, detalló Lyn May al periodista.

Lyn May incluso fue más allá al asegurar, contundente, que el luchador la tiró, e incluso dudó de que se tratara de un accidente:

Lyn May vive un susto en pleno programa tras una aparatosa caída pic.twitter.com/TOPGtLGUSy — F Zea Express (@FZExpress) September 26, 2023

“No sabemos si lo hizo a propósito para hacerse famoso o porque fue un accidente. Tú ves la foto y parece que me tiró a propósito”, aseguró contundente.

LYN MAY DICE QUE TIENE DOLORES DE CABEZA TRAS LA CAÍDA

Por otro lado, Lyn May aseguró que su fuerte caída incluso le ha generado dolores de cabeza, lo que podría ser un agravante contra el proceso que inició contra Mario Bezares:

“No vaya a salir algo en la cabeza porque sí tengo dolores de cabeza”

“Mañana vamos a poner la demanda porque no vaya a salir algo en la cabeza porque sí tengo dolores de cabeza”.

Lyn May también detalló que considera que el luchador era amigo de Mario Bezares, razón por la que el sujeto habría estado en la película a pesar de no tener las habilidades requeridas de baile para las escenas: