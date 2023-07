Lyn May llegó sin maquillaje ni filtros a Televisa y este es su aspecto

Quizá sus contemporáneas ya no figuran en el medio artístico, pero Lyn May perdura como figura del cine mexicano, ex íconode la vida nocturna y una vedette escandalosa que gusta de renovar su imagen.

No por nada en su cuenta de Instagram acostumbra a compartir fotos de antaño, cuando su cuerpo escultural robaba suspiros, así como imágenes actuales donde muestra el resultado del maquillaje y filtros que logran un aspecto perfecto.

Pero en la vida real, a pie de calle, Lyn May luce diferente y así la captaron varios periodistas afuera de Televisa San Ángel. Eden Dorantes publicó un video en su canal de YouTube donde se puede ver a Lyn May con la peluca desarreglada, sin maquillaje pero muy buena actitud.

Lyn May asistió como invitada al programa de Israel Jaitovich, y compartió que vienen más planes para su carrera como cantante, aunque admitió que ni siquiera sabe quién es Bad Bunny.

La ex vedette no perdió la oportunidad de mostrar su cuerpazo, que aunque tapaba con un abrigo, decidió mostrar sus curvas.