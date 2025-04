Luto en Televisa: Famosos como Laura Zapata y Juan José Origel despiden a entrañable compañera

Hay personas que, aunque no aparecen en pantalla, forman parte de la magia de la televisión, y esta vez las celebridades se despiden de alguien especial.

Juan José Origel compartió su pesar ante la muerte de Martha Llanos, quien al parecer murió luego de una larga enfermedad.

Ella era conocida “por todo el medio artístico como La Doctora! Trabajó muchos años en Televisa en las mejores producciones donde era muy querida!

"¡Mi más sentido pésame a su hermana y sobrina! Descanse en Paz mi querida Doc!!!”, escribió Pepillo Origel en su cuenta de Instagram.

A la señora Martha se le despidió en la capilla de relación en Jardines de San Juan este miércoles 16 de abril.

Varios famosos dedicaron su último adiós:

Malillany Marín comentó la publicación de Origel, y anotó: “Muy querida la doctora, así es Pepillo, muchos recuerdos lindos juntas”.

Laura Zapata compartió la esquela y una emotiva despedida:

“Hoy me despido con el alma rota, pero con el corazón lleno de gratitud. Martha Sofía Guadalupe no solo fue doctora, fue amiga, cómplice, y parte de muchas historias compartidas.. Se va una mujer luminosa… y queda su risa, su amor, y su huella imborrable”.

“Vuela alto, querida Martha. Aquí seguimos, con la oración encendida y el recuerdo vivo. Descansa en paz”.

Desde la Agencia Media Concept, se despidieron:

“Mi querida Martha Llanos @docchiringo te voy a recordar siempre con mucho cariño, gracias por siempre ser tan amorosa conmigo, quedó pendiente tu viaje a Miami. Dios te de el descanso eterno y no te olvides de mi, ya estas reunida con Nic. Descansa en paz. Nuestro sentido pésame a tus familiares y amigos”.

La última publicación de Martha... Despidió a Nicandro Díaz

En sus redes sociales, un año antes de su muerte, Martha Llanos publicó una emotiva despedida tras la sorpresiva muerte del productor Nicandro Díaz en un accidente en la Riviera Maya.

“Querido Nic.. es difícil describir el dolor intenso y la tristeza que me invaden. Tu amistad fue un verdadero tesoro; por más de 30 años fuiste un amigo excepcional, lleno de sabiduría y nobleza. Tu sentido del humor y tu risa contagiosa inundaban cualquier espacio. Siempre fuiste generoso y amable con todos los que tuvieron la suerte de conocerte.

“Aunque ya no estés físicamente los lazos que forjamos son eternos y vivirás en cada recuerdo, en cada anécdota y carcajada.. Todos los días estaré agradecida contigo por todo el apoyo que me brindaste, gracias por tu ayuda y tus palabras de aliento para enfrentar los desafíos que me puso la vida. Tu amistad Fue un regalo invaluable! Nunca te diré adiós porque siempre estarás en mi corazón..