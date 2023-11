Lupita Jones rompe el silencio y estalla contra Miss Universo: ‘Me tenían harta’

Lupita Jones fue despedida de Miss Universo

Ya desde hace varios años, Lupita Jones se había mantenido firme en su decisión: Miss Universo México no aceptaría la participación de mujeres trans en los concursos de belleza. Este y otros factores, consideran, habrían desencadenado su salida de Mexicana Universal.

Sin embargo, lejos de entristecerse por este golpe, Lupita Jones reiteró en Instagram que “sólo hay una reina madre” y, en una entrevista que concedió para el canal de YouTube El Mich TV, la exmodelo emitió fuertes comentarios contra la administración de Miss Universo, encabezada por la empresaria trans Anne JKN.

“YA ME TENÍAN CANSADA”, DICE LUPITA JONES SOBRE MISS UNIVERSO

Lupita Jones se mantuvo firme en sus acusaciones, y es que de nueva cuenta acusó a Anne JKN de hacer que el certamen Miss Universo “pierda en rumbo” debido a sus controvertidos cambios en los lineamientos de los concursos de belleza, pues ahora deben aceptar a mujeres trans, casadas y con hijos.

“Los últimos años ya había cosas que no me hacían sentir cómoda con Miss Universo”

“Los últimos años ya había cosas que no me hacían sentir cómoda con Miss Universo. Saben, son testigos de cuántas veces he puesto el pellejo de por medio para defender a Miss Universo, para defender lo que representan estas plataformas para las jóvenes”, declaró Lupita Jones, quien aseguró que, en este momento, no se siente identificada con lo que ahora representa el certamen de belleza.

“No puedo comprometerme por algo en lo que he dejado de creer. No me siento identificada con el rumbo que lleva Miss Universo actualmente”, aseguró. Sin embargo, Lupita Jones también aseguró que mira hacia adelante, ahora trabajando para otras franquicias:

“Seguiré defendiendo lo que hago, muy respaldada por otras franquicias internacionales con las que comparto una visión”, aseguró.

¿QUÉ OPINA LUPITA JONES SOBRE LA DIVERSIDAD EN MISS UNIVERSO?

Por otro lado, Lupita Jones reafirmó su postura sobre la inclusión de mujeres trans , casadas, con hijos e incluso curvys en Miss Universo, al asegurar que esto sólo vuelve injustas las competencias:

“Los espacios para las mujeres se deben conservar para las mujeres”

“Toda competencia debe ser justa y transparente, y hay varios elementos que para mí deben existir en una competencia para que se vea así. De entrada, que los y las participantes compartan características similares en donde todas las reglas apliquen por igual”, declaró, contundente, la exmodelo.

“No hay un perfil definido de qué es Miss Universo. Porque Miss Universo puede ser una mujer de 40, una mujer de 18 años, pero puede ser casada, pero puede ser que no, puede tener hijos o puede no tener hijos, o puede ser un trans o puede ser mujer biológica… Se van perdiendo cosas. No están poniendo la vara parejo”.

“Los espacios para las mujeres se deben conservar para las mujeres, no por discriminar, sino por el hecho de tener una competencia justa”, concluyó Lupita Jones.