Los mejores memes del despido de Lupita Jones de Miss Universo

En redes sociales, los usuarios han inundado de opiniones y reacciones tras el despido de Lupita Jones. Sin embargo, ella parece no importarle mucho.

Lupita Jones ha sido despedida de la organización que realiza Miss Universo como directora, un puesto que ocupó durante más de 30 años. La noticia fue dada a conocer por los medios de comunicación, y ella misma no estaba enterada. Cynthia de la Vega será quien tome el lugar como directora de Mexicana Universal.

En una entrevista con el programa ‘Siéntese quien pueda’, la modelo ganadora del Miss Universo 1991 acusó a la organización de intentar acabar con su reputación.

Jones expresó: “Extraoficialmente, me llegó la información de que este señor Rocha contrató una agencia de marketing para destrozar mi reputación, para destrozar mi imagen (…) Su mejor estrategia es destrozar a una mujer que ni siquiera conoce, que no le ha hecho nada y sobre eso quiere construir una plataforma de empoderamiento para la mujer, no me parece coherente”.

Lupita Jones revela cómo se enteró de su despido

Lupita Jones reveló cómo se enteró de su despido mediante un video en vivo compartido el 20 de noviembre, aclarando que Mexicana Universal no le había comunicado nada al respecto.

“Les quiero decir que, si no hablé antes, es porque Miss Universo no me había confirmado nada, y hasta ahora todavía no lo hace. Aunque todas las cosas apuntan a que es verdad todo lo que se está diciendo”, admitió Jones.

La modelo y actriz explicó que la organización no tenía nada contemplado para el 2024, por lo que ella seguía siendo la directora. Sin embargo, las informaciones que ha recibido indican lo contrario. “Apuntan a que sí, hay otra directora de Miss Universo en México”, dijo.

Lupita Jones aclaró que no había hablado al respecto porque no quería afectar el desempeño de Melissa Flores durante su participación en Miss Universo 2023.

Usuarios se lanzan contra Lupita Jones con memes

Usuarios de redes sociales no se contuvieron al opinar sobre el despido de Lupita Jones de Miss Universo. En Twitter, el nombre de la modelo se colocó en el número 1 en tendencias en el país.

Algunos comentarios y memes destacados fueron: “El final de Lupita Jones al frente de Mexicana Universal fue como final de villana de telenovela”, “Ya me imagino el coraje que debe estar haciendo Lupita Jones. El próximo Miss Universo será en México y ella ya no es coordinadora nacional”, “Lupita Jones viendo que la última discípula de su carrera no logró ni el Top 20 en Miss Universo”.

El final de Lupita Jones al frente de MxU fue como final de villana de telenovela de Televisa, donde a la bruja esa la termina reemplazando la morra a la que le había quitado su corona de la manera más ojete, para que al final el karma terminara haciendo lo suyo. pic.twitter.com/wELWSkk9qi — ✨ Chispita¹¹ 🏁 (@Shofaz) November 21, 2023

Ya me imagino el coraje que debe estar haciendo #LupitaJones • el próximo #MissUniverse será en México y ella ya no es coordinadora nacional de Mexicana Universal y fue expulsada del certamen •

¡Se le acabó su 20! pic.twitter.com/MEfFoFkCPX — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) November 19, 2023

Lupita Jones descubre que ya no está al frente de Miss México. pic.twitter.com/Ls8fv1Kiu4 — 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲𝗛𝗣𝗭𝗲𝘁𝗮 (@jorgehpzeta) November 21, 2023

Lupita Jones viendo que la última discipula de su carrera no logro ni el Top 20 #MissUniverse2023 pic.twitter.com/OErBnxbQrX — Chris Zeydan (@Chris_Zeydan) November 19, 2023

No obstante, Jones parece celebrar estar presente en las conversaciones de las redes sociales, ya que en una historia de Instagram se burló de las menciones en Twitter diciendo que “seguirán hablando porque hay reina madre para rato”.