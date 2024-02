Lupillo Rivera amenaza a Alfredo Adame tras la violenta pelea en ‘LCDLF 4'

Horas después de la eliminación, Lupillo Rivera y Alfredo Adame protagonizaron una fuerte pela que terminó en series amenazas, ¿qué fue lo que pasó?

La intensa pelea entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera en La Casa de los Famosos 4 (LCDLF) ha dejado desconcertados a los seguidores que sintonizan la transmisión en vivo. Resulta que, una vez más, los participantes se enzarzaron en gritos debido a una discusión entre cuartos. El hermano de Jenni Rivera confesó que se “vengará" dentro o fuera del programa.

LCDLF 4: ¿Por qué se pelearon Alfredo Adame y Lupillo Rivera?

La disputa entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera comenzó cuando Gregorio Pernía intentaba explicar por qué regresó a la casa a pesar de haber manifestado su deseo de abandonar el programa.

Esto disgustó al conductor, quien calificó al colombiano de incongruente e intentó expulsarlo de la habitación. Inicialmente, los fans que veían LCDLF 4 en vivo quedaron confundidos porque Telemundo decidió interrumpir la transmisión. Sin embargo, en redes sociales se filtraron los videos del altercado después de ser presentados en el matutino ‘Hoy Día’.

Posteriormente, Lupillo Rivera intervino para calmar a Adame, pero este reaccionó de forma violenta. "¡No sabes perder!”, gritó el hermano de Jenni Rivera en repetidas ocasiones. Los demás participantes tuvieron que intervenir para evitar que la pelea empeorara.

Lupillo Rivera amenaza a Alfredo Adame tras la pelea en LCDLF 4

Horas después de la pelea, Alfredo Adame, Lupillo Rivera y los demás participantes de ‘LCDLF 4' se reunieron con Nacho Lozano para abordar la problemática, pero las cosas se pusieron tensas cuando el exnovio de Belinda amenazó públicamente al conductor.

“Las ofensas a mi madre no las perdono. Y la venganza es un plato frío. Si no me puedo vengar aquí, en la casa, me voy a vengar afuera, y eso lo digo públicamente”, señaló. Agregó, además: “Y eso apúntenlo allí, si ustedes quieren hacer un reporte a la policía para cuando pase la venganza no batallen para buscar al culpable para que sepan que yo fui”.

Adame, quien ya había tenido problemas similares con Carlos Trejo, se defendió y dijo que está dispuesto a “darse en la madre”.

¿Por qué quieren que Alfredo Adame sea eliminado de LCDLF?

En redes sociales, los fanáticos y famosos que siguen en vivo ‘La Casa de los Famosos’ han criticado a Alfredo Adame por su comportamiento dentro del reality.

La pelea de Alfredo Adame y Lupillo Rivera provocó que la transmisión de LCDLF 4 se detuviera. (Instagram @telemundorealities)

Aunque se sabía que el actor era uno de los contendientes más polémicos, los enfrentamientos en los que ha participado se han salido de control.

Comentarios como: “Y así, siendo el primer salvado, Alfredo Adame se sigue creyendo LA ESTRELLA de la edición de LCDLF4", “Ahí salió el verdadero Adame: violento y con ataques de ira”, dijo Ninel Conde; “Adame lo tienen que sacar. Ese tipo de acciones no son aceptables”, expresó Ana María Canseco. Incluso Thalía García dijo que “lo que pasó anoche es muy delicado”.

¿Quién fue el último eliminado de La Casa de los Famosos 4?

Mariana Rodríguez fue la eliminada de esta semana en ‘La Casa de los Famosos 4', uniéndose a Leslie Gallardo, Christian Estrada y Thalí García, esta última por descalificación. Las próximas nominaciones en LCDLF 4 serán este jueves 22 de febrero de 2024.

