Luis ‘Potro’ Caballero reveló que tenía un proyecto con ‘Fofo’ Márquez antes de su detención: ‘Fue tu culpa’

El pasado viernes 24 de enero, Rodolfo ‘Fofo’ Márquez fue declarado culpable por los cargos de tentativa de feminicidio. Esta resolución llegó después de nueve meses de su arresto, el cual se produjo como consecuencia de los golpes que le propinó a una mujer con la que tuvo un altercado vial, convirtiéndose en un tema sumamente controvertido, especialmente ahora que Luis ‘Potro’ Caballero evidenció que el joven no le temía a la justicia, al grado de que hasta unas horas antes de su detención, seguía haciendo planes para el futuro.

Luis ‘Potro’ Caballero admitió que habló con el ‘Fofo’ Márquez antes de su detención

Durante una conversación con Alex Strecci para “El Potrero”, podcast del que es conductor, Luis ‘Potro’ Caballero compartió que la noticia del arresto de ‘Fofo’ Márquez le tomó por sorpresa, porque apenas unas horas atrás habían conversado para un proyecto en conjunto. Según los dichos del ex “Acapulco Shore”, este trato consistía en una visita del influencer para su programa en línea, donde compartiría algunas de las anécotas que lo volvieron famoso.

“Yo no sé si ustedes lo saben, lo he platicado aquí. Antes de ser detenido, que fue un miércoles. Yo un martes hablé con él y me dijo: ‘mañana nos vemos’, pero el mañana nunca llegó", explicó el exparticipante de realities como “La Academia”.

Esta confesión inmediatamente fue replicada por Strecci, quien se cuestionó qué tan probable era que el arresto se hubiera producido mientras se encontraba de camino a la grabación con el ‘Potro’. “O sea, posiblemente venía para acá cuando pasó", a lo que Caballero respondió diciéndole que no, que ellos en realidad pactaron verse para el podcast, pero no pudo ser así, aunque admitió que de haberse concretado esta cita, habría sido la última entrevista de ‘Fofo’ Márquez antes de que se le vinculara a proceso.

Ante esta declaración, Alex volvió a señalarle la posibilidad de que todo pasara por su culpa, preguntándole que hubiera pasado con el influencer si no recibía esta invitación para “El Potrero”, lo que les arrebató una carcajada. Finalmente, Luis ‘Potro’ Caballero aseveró que no se trataba de una cuestión de risa, por lo que prefirió no seguir hablando de este tema, además de que evitó responder a los cuestionamientos del público, quienes se preguntaron por qué quería tenerlo en su programa sabiendo de antemano que contaba con un historial de antecedentes de agresividad y peleas.