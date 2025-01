Lucía Méndez bateó públicamente a un famoso empresario que aseguró tener un romance con ella

Hace unos días, Antonio Pérez Garibay causó furor al hacer una serie de declaraciones en las que involucró directamente a Lucía Méndez, con quien dijo, estaría saliendo en plan romántico. Estos dichos inmediatamente volcaron los reflectores en la artista mexicana, en especial porque desde hace ya varios años que no se le conocía ningún “galán”, por lo que causó sorpresa el hecho de que finalmente alguien hubiera logrado conquistarla, algo que en realidad ya no está del todo claro tras una sorpresiva revelación.

¿Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay son novios? Esto dijo la actriz

Durante una reciente conversación con “Sale el sol”, Lucía Méndez fue cuestionada frontalmente acerca de su supuesta relación sentimental con Antonio Pérez Garibay, un reconocido empresario mexicano y padre de Sergio ‘Checo’ Pérez. Ante la pregunta, la protagonista de proyectos como “El extraño retorno de “Diana Salazar”, rechazó rotundamente todas estas especulaciones, afirmando que desconocía el porqué o cómo comenzó a difundirse esta información.

“Yo voy a ser muy sincera. He visto dos veces en mi vida al papá del ‘Checo’ Pérez, no lo he visto más, esa es la verdad”, explicó divertida. Asimismo, explicó que aunque realmente no conoce al exdiputado, piensa que todas estas versiones podrían ser parte de una especie de campaña con fines publicitarios. “Soy muy feliz libre, a mí me gusta la libertad. Pero sí me llamó la atención que ‘Toño’ anda como en un tour de medios, o sea, hazme el favor”, concluyó la también cantante, esperando que estas palabras detengan por completo cualquier tipo de especulación acerca de su vida íntima.

Además de negar su romance, Lucía Méndez aseguró que ni siquiera conoce al papá de ‘Checo’ Pérez Instagram

Así fue como el papá de ‘Checo’ Pérez dijo estar saliendo con Lucía Méndez

Las declaraciones de Antonio Pérez Garibay que desataron las sospechas respecto a cuál sería realmente su tipo de cercanía con Lucía Méndez, empezaron a ganar relevancia el fin de semana del 25 de enero. Esto debido a que el empresario posteó una foto donde se le ve posando felizmente con la actriz, y poco después dijo públicamente que “le encantaba” y la describió como una “diva”.

“La verdad nuestra relación es maravillosa, tenemos una muy bonita relación. Te echaría mentiras si hablar más allá de esto, pero lo que sí es que hay una gran amistad”, fueron algunos de los elogios que hoy Lucía Méndez desconoció por completo.