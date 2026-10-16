Los propios fans sospechan trampa en la salvación de Azalia en La Granja VIP; exponen sus razones

El reto de salvación tuvo, como cada semana, dos etapas: echar tierra para bloquear a uno de los nominados; y enfrentarse en un juego de destreza para saber quién se salva.

Respecto a la primera dinámica, fue el Mono Osuna el que más tierra recibió. Y en cada una de las dinámicas, Mono fue acusado de haberse comportado de manera machista y grosera en contra de Niurka y Azalia.

Natalia Alcocer se enfrentó a él con la intención de hacerle ver que lo que hizo estaba equivocado pero Mono tuvo con ella otro comportamiento similar al que tuvo un día anterior con Niurka.

Si con la vedette cubana lo que hizo fue mover la cabeza en modo burlón para “buscarle la mirada"; con Natalia lo que hizo fue voltearse de espalda para ignorarla.

Pablo Montero se encaró con él para preguntarle: "¿A ti te gustaría que un hombre le hiciera lo mismo una mujer de tu familia?”.

La respuesta de Mono fue desconcertante: “No tengo problema, que lo haga; si es en un reality show, que lo haga”.

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Por supuesto, al final Mono Osuna fue bloqueado y no pudo participar en el reto de salvación por lo que se quedó en la placa de nominación hasta el domingo.

Las dudas de la salvación de Azalia

El juego de la salvación enfrentó entonces a Kevyn Bicolor, Julio Camejo y Azalia. Los dos primeros pertenecen al equipo de Niurka, mientras que Azalia es su rival pues pertenece al grupo de Manelyk.

Y el reto lo ganó Azalia.

Lo que despertó la sospecha de muchos de los fans que rápidamente escribieron en las publicaciones oficiales de la granja sus dudas y acusaciones.

La primera sospecha es que los tres panelistas, Flor Rubio, Ferka y Rey Grupero insistieron a lo largo de todo el show, previo a la salvación, que “Azalia podría ganar el reto”.

“Todo cambia si Azalia gana”, dijeron cada vez que alguien le echaba tierra a Mono Osuna.

Comentarios contra la salvación de Azalia Instagram LG VIP

Los fans también anotaron un comportamiento raro de Azalia, quien tuvo una reunión privada con producción (lo cual suele ser común en todos los realities cuando un concursante necesita algo personal) pero al regresar a la Granja se reunió con su grupo y les prometió que “todo se arreglaría”.

