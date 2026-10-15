Rivalidades, golpes y excesos... Los 10 secretos de Timbiriche que quieren callar

Detrás de las canciones que marcaron a toda una generación, los vestuarios coloridos y las coreografías que convirtieron a Timbiriche en un fenómeno juvenil, también hubo romances, rivalidades, pleitos y experiencias personales que con los años salieron a la luz. Lo que parecía una historia de éxito musical tuvo capítulos mucho más complicados de lo que el público imaginaba.

La llegada de la serie biográfica de ViX vuelve a poner esos episodios bajo los reflectores. El proyecto, que se estrenó el 9 de octubre, provocó una reacción contundente de Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza y Erik Rubín, quienes aseguraron que no participaron en su creación, no fueron consultados y tampoco autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

Los seis advirtieron que desconocen el contenido y cuestionaron que una ficción reconstruya experiencias vinculadas con personas reales sin escuchar su versión. Estos 10 episodios permiten asomarse a la cara menos conocida de Timbiriche.