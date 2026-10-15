Rivalidades, golpes y excesos... Los 10 secretos de Timbiriche que quieren callar

Detrás de las canciones que marcaron a toda una generación, los vestuarios coloridos y las coreografías que convirtieron a Timbiriche en un fenómeno juvenil, también hubo romances, rivalidades, pleitos y experiencias personales que con los años salieron a la luz. Lo que parecía una historia de éxito musical tuvo capítulos mucho más complicados de lo que el público imaginaba.
La llegada de la serie biográfica de ViX vuelve a poner esos episodios bajo los reflectores. El proyecto, que se estrenó el 9 de octubre, provocó una reacción contundente de Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza y Erik Rubín, quienes aseguraron que no participaron en su creación, no fueron consultados y tampoco autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.
Los seis advirtieron que desconocen el contenido y cuestionaron que una ficción reconstruya experiencias vinculadas con personas reales sin escuchar su versión. Estos 10 episodios permiten asomarse a la cara menos conocida de Timbiriche.
UNA RELACIÓN MARCADA POR EL ABUSO
Sasha Sokol tenía 14 años cuando comenzó su relación con el productor Luis de Llano, de 39. Décadas después, la cantante denunció públicamente el abuso de poder que vivió y explicó que durante años creyó que ella había sido responsable de lo ocurrido. En entrevista con El País, resumió el proceso con estas palabras: “Manipuló y disfrazó de afecto su abuso”. También aclaró que sus padres no supieron de la relación durante los primeros dos años.
EL PRIMER BESO DE BENNY Y SASHA
Benny Ibarra contó a Yordi Rosado que Mariana Garza fue quien propició su primer beso con Sasha Sokol. Durante una pijamada en casa de Sasha, todos estaban en el jacuzzi, pero Mariana pidió que los demás se sumergieran para dejarlos solos. Como no se animaron, ella se quedó arriba para supervisar que finalmente se besaran. Así comenzó un noviazgo que duró más de tres años y medio.
LA RIVALIDAD QUE LLEGÓ A LOS GOLPES
Paulina Rubio reconoció en una entrevista con Yordi Rosado que sí llegó a pelearse físicamente con Thalía cuando ambas formaban parte de Timbiriche.
“Nosotras traíamos cosas atoradas”, explicó, al señalar que había tensiones previas relacionadas con los novios y los besos entre compañeros.
La cantante no quiso contar los detalles de aquel día, pero confirmó que el enfrentamiento ocurrió.
NOVATADAS Y LOS GOLPES ENTRE COMPAÑEROS
Erik Rubín contó en Netas Divinas que sufrió bromas pesadas cuando se incorporó al grupo. Una vez, Benny y Diego lo dejaron desnudo en el pasillo de un hotel después de retarlo a caminar así hasta una máquina de refrescos. Años después, Erik recordó: “Con el Benito me agarré a los cates”, después de que pudo salir de una habitación donde lo habían encerrado.
AQUEL TRIÁNGULO AMOROSO
Erik Rubín ha contado que antes de su relación con Paulina Rubio salió con Thalía, con quien terminó después de que Diego Schoening comenzara a salir con ella. Más tarde, el romance con Paulina y su posterior relación con Alejandra Guzmán alimentaron una de las historias sentimentales más comentadas del espectáculo mexicano.
DOLOROSO ACOSO ESCOLAR
La fama no siempre le abrió las puertas a Benny. Durante su adolescencia, ser integrante de la agrupación también lo convirtió en blanco de burlas y acoso escolar. El intérprete habló públicamente de esa experiencia, que muestra el lado menos glamuroso de crecer bajo los reflectores en los años 80.
EXCESOS DE JUVENTUD
Diego Schoening recordó las fiestas en el Baby’O de Acapulco y confesó que él y Erik Rubín llegaron a beber hasta perder el control. Erik, por su parte, reconoció que experimentó con drogas durante su juventud, particularmente en la década de los noventa. Sus testimonios muestran una faceta de la vida del grupo que contrastaba con la imagen juvenil que proyectaban ante el público.
CONFLICTOS EN VASELINA
En una entrevista con una publicación, Mariana Garza, Benny Ibarra, Alix Bauer, Erik Rubín y Diego Schoening recordaron los romances y conflictos que vivieron durante la puesta en escena de Vaselina, en 1984. Benny reconoció que su novia oficial era Sasha Sokol, pero debía besar a otras compañeras cuando interpretaba escenas con diferentes Sandy.
Erik también recordó una pelea con José Antonio “Tato” Noriega: ambos terminaron el segundo acto con un ojo morado.
EDITH MÁRQUEZ SUFRIÓ RECHAZO
Edith Márquez reveló en el programa Sale el sol que sufrió burlas de sus compañeros durante su primer año en Timbiriche. Según relató, algunos se metían con su situación económica y la ropa que usaba. “Siempre fui como mal vista, porque decían: ‘Ahí viene el payasito del súper’ o ‘No tiene dinero”, recordó.
La cantante explicó que en ese momento todos eran adolescentes y que, aunque la experiencia le dolió, aprendió mucho de su paso por el grupo.
LAS REGALÍAS Y LOS PAGOS POR CONCIERTO
Diego Schoening denunció que los integrantes de Timbiriche nunca recibieron regalías como intérpretes por los discos del grupo.
En una entrevista con el pódcast de Nayo Escobar, aseguró: “Nunca nos han pagado regalías de intérprete”. También afirmó que recibían alrededor de 10 mil pesos por presentación, mientras los conciertos podían venderse por un millón de pesos. Son cifras expuestas por el cantante, quien cuestionó las condiciones económicas en las que trabajaron desde niños.