Los hermanos de Ángela Aguilar protagonizaron una acalorada discusión en público: ¿la dinastía se desmorona?

Actualmente, la familia Aguilar es una de las más polémicas dentro de la industria del entretenimiento, un mérito que ciertamente, se debe en gran parte a todo lo que pasó con Christian Nodal. Y es que a pesar de que Ángela es la protagonista de estos escándalos, sus hermanos también han sido involucrados indirectamente, sometiéndolos a la presión de estar bajo los reflectores.

Esta situación habría logrado alcanzar a Aneliz y Leonardo, llevándolos al límite y propiciando que se enfrascaran en una llamativa pelea que, para muchos, fue la prueba definitiva de que no la están pasando nada bien.

Así fue la llamativa pelea de Leonardo Aguilar y Aneliz Aguilar en redes sociales

Este controvertido pleito familiar entre dos de los hijos de Pepe Aguilar ocurrió en la cuenta de Instagram de Aneliz, luego de que posteara una serie de fotografías recordando la época donde lucía una radiante cabellera rubia.

Ahí, Leonardo hizo un comentario con el que delató que no le gustaba esta faceta y agradeció que su hermana ya no tuviera este look. Precisamente estas palabras habrían desatado la molestia de la joven, quien le pidió respeto, evidenciando que no le pareció correcto que se expresara así ante sus más de 932 mil seguidores.

Aneliz Aguilar y Leonardo Aguilar se hicieron de palabras en redes sociales Captura de pantalla

Tras este intercambio de palabras, se hicieron presentes varios admiradores, quienes defendieron a Aneliz Aguilar de Leonardo, asegurándole que se veía muy bien con este tono de pelo. Asimismo, también dio paso a opiniones de quienes consideraron, el hecho de que estén teniendo este tipo de interacciones públicamente podría ser una señal de que están cansados de recibir mensajes negativos por culpa de Ángela Aguilar y Christian Nodal, pues anteriormente nunca habían tenido estos comportamientos, o al menos no estando expuestos a tanta gente.

¿Los hermanos de Ángela Aguilar están enojados por la polémica con Christian Nodal?

Sobre la posibilidad de que Aneliz Aguilar y Leonardo Aguilar puedan estar molestos con su hermana por haber expuesto de esta forma el prestigio de su familia, salieron a la luz algunas teorías que respaldan dicho escenario. Tal como se mencionó en la más reciente emisión de “Hoy”, donde en la sección “La nota que anota”, se dio a conocer que sí existiría cierta molestia entre los herederos de Pepe Aguilar, especialmente desde que el público los rechazó en una entrega de premios.

“Se rumora que hay tensión al interior de la familia Aguilar tras los abucheos a Ángela hace unos días”, puntualizaron los presentadores. No obstante, hasta el momento ninguno de los involucrados ha querido pronunciarse al respecto, salvo el último mensaje emitido por el intérprete de “Por mujeres como tú", mismo en el que condenó todos los ataques en contra de su hija menor.