Sigue la mala racha para Livia Brito: filtraron contenido que realiza para una plataforma privada y así reaccionó

En medio de la controversia que generó la noticia de que Livia Brito podría ir a prisión por falsear declaraciones en el juicio que atraviesa con un fotógrafo, una nueva complicación surgió en el panorama. Esto después de que en redes sociales comenzaran a circular algunas imágenes de la actriz, mismas que habrían sido tomadas de su perfil en una plataforma dedicada a distribuir material íntimo.

Livia estalló contra quien difundió su contenido íntimo

Este hecho causó gran indignación en la cubana, quien no se quedó callada y envió un firme mensaje mediante su cuenta de Facebook en el que dejó ver su postura al respecto.

“Me dirijo directamente a la persona responsable de subir y compartir contenido privado de mi cuenta de OnlyFans sin autorización. Este acto es una violación grave de mi privacidad y derechos de autor que no será tolerado”, sentenció Brito, dejando ver su molestia por la forma en que su privacidad se vulneró ante los ojos de miles de personas.

Además de condenar el actuar del usuario que difundió este contenido, pidió explícitamente que se eliminaran las publicaciones. “Exijo que la imagen sea eliminada inmediatamente de todas las plataformas en las que ha sido compartida. Quiero recordar que este tipo de acciones tienen consecuencias legales severas, tanto en términos de derecho civil como penal”, explicó, advirtiendo que no tiene reparo en iniciar una demanda contra quien resulte culpable.

Livia Brito lamentó que su intimidad fuera vulnerada Instagram

Livia Brito pide respetar la ley y la critican

Finalmente, invitó al responsable a “hacer lo correcto”, reiterándole que sus acciones van en contra no solo de sus derechos, sino también de la ley. No obstante, aunque recibió el apoyo de una parte de sus seguidores, hubo quienes le recordaron su altercado con un paparazzi hace cuatro años, al que se sabe, aún no ha querido responderle, por lo que le señalaron su “incongruencia” al pedir que se respete la ley cuando ni siquiera ella misma lo hace y únicamente habla de esta manera porque esta vez se trata de algo que la afecta directamente.