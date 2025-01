Lisset rompió el silencio sobre la fuerte pelea que tuvo con Dulce y reveló si se sintió agredida por la cantante

La muerte de Dulce, ocurrida el pasado 25 de diciembre de 2024, cimbró al mundo del espectáculo y provocó que se revivieran algunos de los momentos más memorables que protagonizó a lo largo de su trayectoria. Uno de ellos fue la discusión que tuvo con Lisset durante un programa en vivo al que ambas asistieron como invitadas, donde conforme fluyó la charla, tuvieron un desacuerdo que las hizo discutir gravemente ante las cámaras.

Aunque las artistas procuraron ignorar este escándalo, permaneció en los recuerdos del público y volvió a tener relevancia ahora que finalmente Lisset se atrevió a hablar del tema. Por lo que de manera respetuosa, explicó qué pasó realmente entre ellas y desmintió que este episodio la hiciera sentir agredida.

Lisset contó la verdad sobre su pelea con Dulce: ¿eran enemigas?

Durante una reciente charla con diversos medios y retomada por “Ventaneando”, Lisset retomó la controversia generada por la fuerte discusión que tuvo con Dulce en una ocasión que se encontraron en el programa de Adela Micha. Contrario a lo que se especuló en ese entonces, la intérprete de “Nada personal” detalló que todo se trató de un juego, pues tenían la confianza suficiente para hacerse este tipo de bromas.

“No pasó nada, no la agredí. Ella y yo supimos lo que pasó y no fue nunca una agresión. Nunca nos faltamos al respeto, ni ella a mí, ni yo a ella. Sí fuimos mucho de jugar, pero es todo, no huno ni mala educación, ni faltas de respeto”, inició la cantante, negando las versiones de que su rivalidad con Dulce se mantuvo hasta que la estrella musical pereció.

Dulce y Lisset se pelearon en un programa de Adela Micha YOUTUBE/CAPTURA DE VIDEO

Lisset reveló si se sintió atacada por Dulce

Por otra parte, Lisset aseguró que sería incapaz de tener estos comportamientos debido a que sus valores no se lo permitirían. “No hubo nunca ninguna agresión. Yo jamás me atrevería, a mí nadie me educó así. Tampoco tengo que demostrarle nada a nadie, pero nunca hubo faltas de respeto hacia mi querida Dulce. Jamás me atrevería, ni a ella ni a nadie, mucho menos públicamente”, concluyó la actriz de “Para volver a amar”, terminando así con las especulaciones de esta enemistad con la intérprete de “Lobo”.