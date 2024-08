¡Le dio la espalda! Poncho de Nigris respondió tajante a las comparaciones con Adrián Marcelo: ¿qué dijo?

Poncho de Nigris explotó contra Adrián Marcelo y le dio la espalda en medio de las críticas por la actitud del youtuber en ‘La Casa de los Famosos México 2024', sobre todo ahora que algunos usuarios los relacionaban y hasta los comparaban.

A través de una historia en Instagram, el exparticipante de ‘LCDFLM’ dejó claro que nunca fue amigo del influencer, e incluso mencionó que él lo criticaba.

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre su ‘amistad’ con Adrián Marcelo?

Poncho de Nigris negó ser amigo de Adrián Marcelo y se deslindó de apoyar a una persona con esa actitud: “Pero no me importa lo que piensen, no quiero a esa gente cerca de mí, ni a sus fans, ni a nadie. No me interesa ese público, no me interesa, no me interesa”, declaró frente a la cámara.

El empresario lo criticó por justificar sus acciones con humor negro, afirmando que “lastima a las personas” y que esto no debería tomarse a la ligera.

“Se nota cuando traes maldad y cuando quieres hacer daño”, agregó el esposo de Marcela Mistral.

Con estas palabras, Poncho de Nigris se deslindó de las críticas hacia el participante del reality de Televisa, aunque muchos lo tildan de “traicionero” por no apoyar a su compañero en las buenas y en las malas. Aclaró que “nunca lo va a perdonar”.

Poncho de Nigris negó que alguna vez tuviera una amistad cercana con Adrián Marcelo, a pesar de haber trabajado juntos. (Instagram @ponchodenigris)

No es la primera vez que el amigo de Wendy Guevara se pronuncia sobre las polémicas de Adrián Marcelo. Desde el inicio de ‘LCDFLM’, el también empresario ha compartido su opinión sobre los comentarios del comediante sobre él y su familia.

Wendy Guevara también está en contra de Adrián Marcelo

De hecho, Wendy Guevara, influencer de ‘Las Perdidas’, también ha criticado el comportamiento de varios participantes, especialmente de Adrián Marcelo, por preferir “pelear” en lugar de entretener. Ricardo Peralta, Gomita y Sian Chiong también han sido objeto de sus críticas.

En el podcast que grabó junto a Poncho de Nigris, Wendy dijo: “No está padre. Ni yo siendo maric** me he peleado así con una mujer, ni he hablado así de una mujer, y más porque el tema de la depresión es muy fuerte y se tiene que tratar con cuidado”, refiriéndose a la pelea entre Gala Montes y Adrián Marcelo.