¿Le copió el look? Emilio Osorio presenta nuevo sencillo y luce casi igual que Nicola Porcella

Emilio Osorio sigue consolidando su carrera como solista y lanzó una nueva canción titulada: “Sí o sí", la cual presentó en un evento íntimo al que asistieron periodistas, familiares, algunos fans y como sorpresa el finalista de La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella.

El joven cantante presentó el tema, una balada romántica, con una banda en vivo, visuales, pantallas led, luces de colores y pirotecnia. Además, regaló pequeños corazones rojos de goma espuma.

El protagonista de la serie El corazón nunca se equivoca, quien saltó a la fama por su personaje de “Aristemo”, se mostró con una imagen totalmente desapegada a sus looks anteriores.

“Soy más yo y ahora me vale madre lo que piense la gente. Estoy enfocado en trabajar y demostrarlo con calidad. A mucha gente no le gustó lo de los ojos (el maquillaje), pero por primera vez me estoy arriesgando para ser yo”, expresó el hijo de Juan Osorio.

Lo que llamó la atención fue que el estilo con el que Emilio promociona el sencillo es muy similar al de Nicola Porcella, quien acompañó al cantante en su presentación.

Emilio “Halcón”, como ahora se hace llamar, aparece elegante vestido de traje oscuro abierto en el pecho, maquillaje en los ojos y un peinado idéntico al de Porcella. ¿Será casualidad o imitación del estilo?.