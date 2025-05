Le apagaron el micrófono a Junior H por cantar corridos, pero el público respondió con fuerza: VIDEO

Junior H no se salvó de las medidas que prohíben a los cantantes de corridos interpretar canciones que hagan apología del delito durante sus conciertos. El cantante y compositor mexicano se presentó en el Palenque de Aguascalientes en la Feria de San Marcos, y casi al finalizar su show entonó la canción “El Hijo Mayor”, que supuestamente rinde homenaje al hijo de un narcotraficante. Por este motivo, le apagaron el micrófono, aunque el público continuó cantando el tema a todo pulmón.

Uno de los videos grabados por asistentes se volvió viral en redes sociales, generando una oleada de reacciones.

Porque durante la presentación de #JuniorH en la Feria de San Marcos, el artista decidió cantar el narcocorrido 'El Hijo Mayor', pero le apagaron el sonido de sus instrumentos y micrófono. Aún así la gente entonó la melodía.

¿Qué se ve en el video del concierto de Junior H en Aguascalientes?

En las imágenes se observa cómo el intérprete de “Tal Vez” menciona que “lo estaban corriendo” porque ya se había terminado el tiempo de su presentación. Sin embargo, la banda comenzó a tocar la polémica melodía, y los encargados de sonido cortaron rápidamente su voz.

Aunque al principio se escucharon algunos abucheos, el público no se detuvo y continuó entonando la canción con fuerza.

Junior H y su banda no dejaron de tocar la canción a pesar de que le apagaron el micrófono. (X)

Hasta el momento, no está claro si la censura se debió a que se había agotado el tiempo asignado o a que Junior H interpretó ese tema en específico. No obstante, los comentarios y teorías no tardaron en aparecer en redes sociales .

Algunos usuarios opinaron: “No hay nada más corriente que esa bola de personas cantando con mucho orgullo”, “En México se sufre muchísimo por el narcotráfico y la gente los idolatra; una vergüenza total ver esto” y “Luego se quejan de que la violencia impera en el país”.

Este “apagón” se suma al ocurrido días antes con Natanael Cano, quien pisó el mismo escenario y también interpretó canciones prohibidas . Aunque le cortaron el micrófono, el artista continuó cantando a capela.

¿De qué tata la canción “El Hijo Mayor”, de Junior H?

La canción “El Hijo Mayor” de Junior H hace referencia al hijo de un reconocido narcotraficante. Fue lanzada en 2022, y se cree que fue un homenaje al 17 aniversario luctuoso de dicho personaje.

Junior H ha ganado popularidad gracias a sus colaboraciones con Peso Pluma y Natanael Cano. (Instagram @juniorh)

En la letra de la polémica canción, destacan frases como:

“Yo fui el hijo mayor de aquel señor tan mentado”.

“En la empresa de mi apá hay pa’ eso y más”.

“Era adicto a la adrenalina”.

“Más no sabía lo que le esperaba, una mala jugada de pronto llegaba”.

¿Quién es Junior H?

Junior H, cuyo nombre real es Antonio Herrera Pérez, es un cantante de 23 años originario de Guanajuato, Guanajuato. Su popularidad se disparó cuando compartió sus canciones en YouTube, destacando ‘No eh Cambiado’, que se volvió viral con más de dos millones de reproducciones en semanas y actualmente supera los 48 millones.

Reconocido como el “chico triste de los corridos”, Junior H ha colaborado con Natanael Cano y Peso Pluma en canciones como ‘Disfruto lo malo’, ‘Bipolar’, ‘El Azul’ ‘Lady Gaga’ y ‘Luna’.

