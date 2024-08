LCDLFM: Agustín Fernández reveló detalles inéditos del encuentro íntimo que habría tenido con Briggitte Bozzo

Conforme avanzan los días en “La Casa de los Famosos México” queda más que claro que los secretos no existen entre esas paredes, pues la convivencia propicia que los habitantes se sientan en confianza para revelar sus mayores intimidades.

Uno de los que ya dio su brazo a torcer y puso en evidencia parte de su pasado fue Agustín Fernández, quien se sinceró sobre el tórrido romance que asegura, tuvo con Briggitte Bozzo, mucho antes de que supieran que se convertirían en compañeros de habitación y estarían obligados a convivir las 24 horas del día.

¿Sí anduvo con Briggitte? Agustín expuso los pormenores de su amorío con la influencer

Durante una conversación con Luis “Potro” Caballero, uno de los participantes de LCDLFM con los que ha creado una mejor dinámica, Agustín insinuó que hace tiempo tuvo un encuentro íntimo con Briggitte Bozzo. Aunque no lo dijo textualmente, el modelo dio a entender que esta historia no se quedó en una simple atracción, sino que sí habría trascendido a lo físico.

Adicionalmente, mencionó que las cosas no fluyeron como esperaba, por lo que se le dificultó seguir tratándola como si nada hubiera pasado, razón por la que decidió dejar de hablarle por varios meses. Sin embargo, no explicó cuáles fueron los motivos por los que optó por poner distancia con la venezolana, sino que se limitó a describir la situación como algo que no repetiría.

El romance entre Briggitte y Agustín habría ocurrido antes de entrar a “La Casa de los Famosos México” Instagram

Critican a Agustín Fernández por ventilar intimidades de Briggitte en LCDLFM

Estas declaraciones hechas por el argentino no fueron bien recibidas por los internautas y seguidores del programa, ya que en su mayoría consideraron que su actitud fue poco caballerosa, principalmente porque la joven tiktoker ha procurado ser cuidadosa en cuanto a lo que habla de otras personas.

Adicionalmente, surgieron quienes señalaron que esto podría tratarse también de un plan armado por el ‘cuarto Tierra’ para sabotear la imagen de Bozzo, todo con el fin de debilitarla y hacerla propensa a perder el apoyo del público, lo que en consecuencia significa que podría resultar eliminada.