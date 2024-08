¿Hay romance? Mariana Echeverría hizo una íntima revelación sobre Sabine Moussier en ‘LCDLFM': VIDEO

Sabine Moussier y Mariana Echeverría están dando de qué hablar en ‘La Casa de los Famosos México 2024’ , pero, ¿qué fue lo que pasó?

Resulta que Mariana Echeverría confesó a Agustín Fernández que Sabine Moussier intentó robarle un beso y que además ha estado muy coqueta con ella en los últimos días.

La presentadora de televisión expresó: “Casi me besa ayer, la veo rara. Pero se come jamón con queso y chile a las 5 de la mañana, 4, todo el día”.

Mariana Echeverria, debes ser una mujer tan insegura como para pensar que un beso es sinónimo de que otra mujer es lesbiana. A mi Sabine no me cae bien pero interpretar eso por un abrazo, un acercamiento o un beso es tan estúpido. #LCDLFMX2 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/VD69DLfxDm — Anxiety (@andrescaceress1) July 31, 2024

A decir de la famosa, Moussier se ha comportado “raro” con ella: “No sé si bicicletea un poquito, eh”.

¿Qué dijo Mariana Echeverría sobre el cuerpo de Sabine Moussier?

Pero eso no es todo, la esposa de Óscar Jiménez se criticó el cuerpo de la actriz de telenovelas quejándose de cómo ella se habría sometido a cirugías antes de ingresar a ‘La Casa de los Famosos México’.

“Sabine se fue a poner su traje de baño, ya la quiero ver porque se operó toda y quiero ver cómo se ve (…) Come papitas, es un asco, come papitas todo el tiempo. Todo el día está haciendo eso”.

Los comentarios de la exparticipante de ‘Me caigo de risa’ no pasaron desapercibidos, y los fans rápidamente se pronunciaron para criticarla por su forma de expresarse de Moussier.

Comentarios como “Debes ser una mujer tan insegura para pensar que un beso es sinónimo de que otra mujer es lesbiana”, “Créame, de todas las que están ahí, es la última que volvería lesbiana a alguien”, “Qué autoestima, más bien, para creer que esa muestra de cariño tiene que tener algo más que amistad”, “Besarse con Sabine Moussier debe ser un lujo, se ve que es una mujer muy apasionada; tremendo favor que le haría a Mariana”, y “Hablando de lo que come o no come, opinando sobre su cuerpo. O sea, ¿se lo dicen ustedes o se lo digo yo?”, se leen en redes sociales.