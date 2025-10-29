Suscríbete
Famosos

Laura Zapata logra que agresora de su abuelita no quede libre pagando una fianza: “ella no puede escapar”

El equipo de abogados de la actriz consiguió que la acusada se enfrente a un juicio oral y no abreviado como pretendía.

October 29, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Laura Zapata y su abuelita Eva Mange

Laura Zapata no se detiene en su lucha de buscar justicia para su abueñita Eva Mangue.

La actriz Laura Zapata logró que el juez que lleva el caso de la enfermera a la que se le señaló como responsable de haberle causado lesiones graves a su abuela doña Eva Mangue, sea juzgada a través de un juicio oral y no abreviado como lo había solicitado Jessica ’N’, donde aceptaba su culpabilidad para enfrentar una pena menor.

La decisión fue tomada por la autoridad antes de posponer la audiencia donde se vieron cara a cara Zapata y la enfermera.

“Me da muchísimo gusto que la ley se esté llevando a cabo y que se esté cumpliendo, esto me hace creer en las leyes de mi país porque el juez no le permitió esta salida económica que ella pretendía. De ninguna manera, ella no puede escapar”, afirmó Laura.

A la salida de los juzgados, los medios de comunicación siguieron en su camino a Jessica ’N’, quien tras escuchar que enfrentaría un juicio oral, abandonó el tribunal en absoluto silencio.

El abogado de Zapata explicó la razón por la cual la audiencia fue pospuesta para la próxima semana es para garantizar la igualdad y que tengan un plazo para incorporar todas las pruebas que consideren idóneas.

La villana de las telenovelas añadió que tiene un nuevo testigo que puede probar los malos tratos de Jessica ’N’ para su abuelita, doña Eva Mangue.

“Tengo una nueva persona que se acercó a mí. Una persona que estuvo viviendo tres años en ’Le Grand Senior Living’ por cuestiones personales y me dijo ‘Laura, yo te puedo decir que estuve viendo durante tres años cómo se conducía esta persona y los horrores que pasan en ese lugar”, indicó la actriz.

Trascendió que la nueva audiencia está programada para el próximo 11 de noviembre.

Laura Zapata Eva Mange
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
