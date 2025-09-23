Laura Zapata y el proceso legal contra la enfermera de su abuela Eva Mange: “tiene que pagar, busco justicia”

“Que Dios la bendiga, que Dios la perdone, pobre, pero tiene que pagar, ninguna persona debe sufrir ni pasar lo que pasó mi abuela”.

Han transcurrido un poco más de tres años de la partida de doña Eva Mange, la abuela de Laura Zapata, y desde entonces sigue vigente la demanda que interpuso la actriz contra su enfermera.

La señora Mange murió el 24 de junio de 2022, a los 104 años y con su partida, Zapata quedó devastada, pues veía a doña Eva como una madre, ya que ella la crió y acompañó a lo largo de su vida.

La actriz señaló que su abuelita había sufrido negligencia en el asilo ‘Le Grand Senior Living’, lo que desencadenó su deceso, pues durante su estancia en el lugar para adultos mayores, se le produjo una llaga de más de nueve centímetros de profundidad.

Laura denunció a la residencia y consiguió que fuera suspendida y no pudiera operar por algunas semanas. También demandó a Jessica de Jesús Martínez, la enfermera que atendía a doña Eva.

La actriz también indicó que Martínez tenía prácticas sexuales en la habitación de su abuela.

La enfermera fue detenida y vinculada a proceso, en diciembre de 2022, sin embargo, fue puesta en libertad condicional después de dos meses y el proceso continúa hasta que se determine si es culpable o no por lesiones.

Diversos medios de comunicación captaron a ‘la villana de las telenovelas’ a su arribo a los juzgados, en donde no pudo evitar llorar al recordar el estado de su abuelita en su estadía en ‘Le Grand Senior Living’.

“Tenía abajo de la ropa esas heridas, que tenían hasta nueve centímetros de profundidad, mi abuela también tenía una herida muy profunda en un hombro”, indicó.

También negó los dichos de la enfermera, quien señalaba que la actriz sólo le entregaba un pañal al día para que doña Eva usara, afirmando que tiene fotografías que comprueban que, en la habitación de su abuelita, había una gran cantidad de paquetes de pañales.

“Ella se tiene que justificar porque es incapaz de decir la verdad, yo tengo una fotografía, que está en manos de este juzgado, que el clóset estaba lleno de paquetes de pañales”, afirmó.

La enfermera Jessica, que también se detuvo a hablar con la prensa, reiteró su versión de los hechos y hasta expresó que llegó a querer a Mange, por el tiempo en que la asistió.

“Si nada más me daba un pañal, ¿cómo no se iban a provocar úlceras por presión?, si tenía que estar todo el día sentada, no la podía acostar”, expresó de Jesús Martínez.

Laura finalizó diciendo que aunque no deseaba mal para Jessica, si quiere que se haga justicia y sea juzgada y castigada por la ley.