Laura G enfrenta complicada etapa de salud y pone un alto al acoso por revelar sus síntomas

“Pero yo no estoy enferma”.

La conductora de televisión, Laura G, se sinceró sobre una sensible etapa de salud que atraviesa y que trae consigo cambios físicos y emocionales que, al darlos a conocer, se volvieron blanco de ataques y críticas.

A través de redes sociales, Laura compartió un video para explicar de qué van los síntomas que está experimentando y cómo tal vez otras mujeres podrían estar viviendo esta etapa. Además, aprovechó para poner un alto a los comentarios hirientes que ha estado recibiendo tras su diagnóstico.

También explicó que se trata de un proceso natural en la vida de muchas mujeres y que sigue siendo un tema poco discutido y con mucha falta de información.

“He decidido compartir esto para poner un alto a los mensajes de odio”, expresó la conductora, subrayando la importancia de la empatía y la información.

“La cantidad de mensajes que yo he recibido, ‘lo siento mucho’, ‘cómo te ayudo’, ‘qué lástima’, ‘estas super chiquita’, ‘¿cómo es posible que a tu edad…?’, y yo dije ‘pero, yo no estoy enferma’, es una etapa que todas vamos a vivir”, fueron las palabras de la comunicadora.

Con su testimonio busca no sólo defenderse de los ataques, sino también abrir una conversación y ofrecer apoyo a otras mujeres que puedan estar pasando por lo mismo en silencio.

La condición a la que Laura G se refiere es la perimenopausia, una etapa de transición hormonal que precede a la menopausia.

Según expertos, este periodo de transición puede comenzar entre los 38 años y los 43, y podría durar de dos a diez años, y en esta etapa los ovarios comienzan a producir menos estrógeno, lo que provoca ciclos menstruales irregulares, problemas de sueño, cambios de humor, entre otros.

Cabe destacar que esta es una etapa biológica y no es una enfermedad.