Famosos

Laura G enfrenta complicada etapa de salud y pone un alto al acoso por revelar sus síntomas

La presentadora dio a conocer qué pasa con su cuerpo y cómo se siente al vivir esa etapa.

October 09, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Laura-G.jpg

Laura G dio a conocer que se enfrenta a la perimenopausia.

“Pero yo no estoy enferma”.

La conductora de televisión, Laura G, se sinceró sobre una sensible etapa de salud que atraviesa y que trae consigo cambios físicos y emocionales que, al darlos a conocer, se volvieron blanco de ataques y críticas.

A través de redes sociales, Laura compartió un video para explicar de qué van los síntomas que está experimentando y cómo tal vez otras mujeres podrían estar viviendo esta etapa. Además, aprovechó para poner un alto a los comentarios hirientes que ha estado recibiendo tras su diagnóstico.

También explicó que se trata de un proceso natural en la vida de muchas mujeres y que sigue siendo un tema poco discutido y con mucha falta de información.

“He decidido compartir esto para poner un alto a los mensajes de odio”, expresó la conductora, subrayando la importancia de la empatía y la información.

“La cantidad de mensajes que yo he recibido, ‘lo siento mucho’, ‘cómo te ayudo’, ‘qué lástima’, ‘estas super chiquita’, ‘¿cómo es posible que a tu edad…?’, y yo dije ‘pero, yo no estoy enferma’, es una etapa que todas vamos a vivir”, fueron las palabras de la comunicadora.

Con su testimonio busca no sólo defenderse de los ataques, sino también abrir una conversación y ofrecer apoyo a otras mujeres que puedan estar pasando por lo mismo en silencio.

La condición a la que Laura G se refiere es la perimenopausia, una etapa de transición hormonal que precede a la menopausia.

Según expertos, este periodo de transición puede comenzar entre los 38 años y los 43, y podría durar de dos a diez años, y en esta etapa los ovarios comienzan a producir menos estrógeno, lo que provoca ciclos menstruales irregulares, problemas de sueño, cambios de humor, entre otros.

Cabe destacar que esta es una etapa biológica y no es una enfermedad.

“Es una etapa linda, todos la vamos a vivir. La actitud creo que juega un papel muy importante, pero sobre todo la información, espero que mi intensidad en el tema les sirva estaré compartiendo lo que yo voy descubriendo en esta etapa que me parece maravillosa”, aseguró la famosa.

Laura G
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
