Laura Bozzo se quebró en ‘La Casa de los Famosos All Stars’: ‘Hay gente que no le da valor a las cosas pequeñas’

Laura Bozzo se convirtió en pocas horas en una ficha clave para la estrategia de ‘La Casa de los Famosos All Stars’. Fiel a su estilo, la presentadora peruana de televisión entabló una charla muy profunda con Paty Navidad en la que pudo abrir su corazón y donde se quebró al hablar de su fuerte pasado y resaltó el ‘darle valor a las cosas pequeñas’.

Laura Bozzo se mostró muy arrepentida por su comportamiento en el pasado y dijo: ‘Todo eso de pelearme, el aislamiento, el arresto infundado. ¡Ay no! Este primer día… todo se te viene a la cabeza y tratas de alegar pero no puedes’, expresó la presentadora en su charla abierta y profunda con Paty Navidad ante las cámaras de ‘La Casa de los Famosos All Stars’.

Laura Bozzo recibió el apoyo emocional de Paty Navidad

Hay momentos donde las palabras sobran y se requiere de toda nuestra atención para escuchar al otro, así como lo enseñó el filósofo de la Antigua Grecia y creador del estoicismo, Zenón de Citio. ‘Tenemos dos orejas y una boca para escuchar más y hablar menos’.

En la práctica de esta máxima, Paty Navidad escuchó atentamente a Laura Bozzo y luego la aconsejó: ‘No es tan fácil desconectar. Respirar, inhalar y exhalar y saber que este momento es único e increíble, que ya todo eso quedó atrás y para lo único que hay que tomarlo es para sentirnos más fuertes y disfrutar más las cosas’

Laura Bozzo en La Casa de los Famosos All Stars Instagram

Laura Bozzo reveló el amuleto que lleva consigo

En la misma charla, la participante del reality le reveló a Paty, quien hace parte del ‘Cuarto Fuego’, que llevó a ‘LCDLFALLSTARS’ un amuleto que le regaló su hija y que le sirve cómo polo a tierra para conectar emocionalmente con la realidad y la vida.

Presentadora de televisión se rompe al aire en La Casa de los Famosos All Stars Instagram.

La presentadora peruana aseguró que ‘hay gente que no le da valor a las cosas pequeñas de la vida’. Fue ahí donde Laura Bozzo reveló que el suéter que lleva puesto, pese a estar ‘destruido’, no se lo sacá más, pues fue un regalo de su hija.

‘Me ofrecieron muchísimo dinero por esto… pero mi hija me lo regaló’, expresó Luara Bozzo y Paty Navidad agregó que ese jersey es mucho más que un amuleto ya.