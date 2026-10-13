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Hanzel Zárate
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Laura Bozzo fue hospitalizada de EMERGENCIA en Acapulco: Esto se sabe de su estado de salud
El estado de salud de la conductora se reporta delicado y su recuperación dependería de la evolución posterior a la intervención.
Octubre 13, 2026
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Hanzel Zárate