Suscríbete
Síguenos en:

Hanzel Zárate

laurabozzo--.jpg
Famosos
Laura Bozzo fue hospitalizada de EMERGENCIA en Acapulco: Esto se sabe de su estado de salud
El estado de salud de la conductora se reporta delicado y su recuperación dependería de la evolución posterior a la intervención.
Octubre 13, 2026
 · 
Hanzel Zárate