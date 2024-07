Las polémicas declaraciones de Paola Suárez por el que están pidiendo su ‘cancelación': “No está bien lo que hace”

Desde hace varias semanas, la controversia ha rodeado a Paola Suarez, la famosa influencer que saltó a la fama gracias al video que hizo con Wendy Guevara y vio nacer la frase “estamos perdidas”. Esto luego de que se publicaran algunas grabaciones en las que aparece hablando de su presunta atracción hacia personas de una edad menor a la de ella.

Paola Suárez desmintió estar involucrada en relaciones incorrectas

Aunque no ha querido prestarle importancia a lo que se dice de ella, la integrante de “Las Perdidas” aseguró que sus anécdotas son parte de la vida que tuvo antes de las redes sociales, por lo que no considera que esté mal hablar de su pasado. “No se dejen llevar por lo que digan. Si yo llegué a expresarme así en su momento y decir: ‘ay, tú estás guapo’ a un menor de edad, no por eso me voy a meter con ellos”, dijo Paola, que resaltó, nunca ha tenido una relación con nadie que no haya cumplido la mayoría de edad.

Por último, fue clara en que si bien muchos de sus dichos son vivencias personales, también hay ocasiones en las que dice o hace ciertas cosas para crear contenido, porque sabe que es una forma de llamar la atención y dar de qué hablar.

Paola negó que exista una demanda en su contra Instagram

Aseguran que Paola podría enfrentar una denuncia por sus dichos

Durante la emisión del pasado 10 de julio de “En Shock”, el periodista Jorge Carbajal afirmó que tiene conocimiento de que sí existe una demanda en contra de Suárez, no obstante, los detalles aún son privados y no se sabe si está relacionado con estas recientes imágenes.

“Lo tengo confirmado, el día de hoy, se está poniendo una denuncia a Paola Suárez por alguno de los delitos que acabamos de mencionar. No tenemos más información de si lo está poniendo una víctima, un papá, una mamá u otro familiar, esos detalles no los tengo, pero sí sé que están presentando la demanda”, expresó el comunicador.

Por su parte, la famosa influencer se ha mantenido firme en sus dichos de que todo está sacado de contexto y negó que exista un procedimiento penal, pues su propio abogado se habría encargado de corroborarlo. En tanto, usuarios en redes han pedido su “cancelación”, señalando lo mal que está restarle importancia o pasar como bromas este tipo de comentarios, que cabe resaltar, aún no se comprueba si realmente ha incurrido en estos comportamientos.