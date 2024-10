Quiénes son los 3 nuevos participantes confirmados para ‘Las Estrellas Bailan en Hoy': ¡te lo contamos!

“Las Estrellas Bailan en Hoy” está por iniciar y ahora se han revelado dos nuevos participantes que actuarán para demostrar sus habilidades en la danza. Este martes 1 de octubre, confirmaron a Nacho Casano, Pepe Valdivieso y Aristeo Cázares. ¡Qué emoción!

Fue a través de la transmisión que Galiela Montijo y Andrea Legarreta anunciaron al par de estrellas para el reality que comenzará este lunes 7 de octubre y que continuará tras la victoria de Daniela Parra y Rafael Nieves.

¿Quién es Nacho Casano, el nuevo participante de “Las Estrellas Bailan en Hoy”?

Nacho Casano es un actor y modelo argentino que vive en CDMX desde hace algunos años. Estudió Administración de Empresas y Psicología, pero su fuerte son las telenovelas.

Es conocido por participar en “A que no me dejas”, “Mi marido tiene familia”, “Mentir para vivir”, “Lo que la vida me robó” y “Miss XV”.

¿Quién es Pepe Valdivieso, el actor que estará en “Las Estrellas Bailan en Hoy”?

Pepe Valdieso es un youtuber y actor de 34 años que es conocido por su actual participación en la serie “Como dice el dicho”. Además, en redes sociales tiene una gran cantidad de fans que lo han seguido durante su carrera antes de la televisión; cuenta con más de 320 mil seguidores.

Precisamente, fue en sus redes sociales donde agradeció a la producción del programa “Hoy” por haberlo invitado. En un post publicado ayer martes, escribió: “¡A darlo todo! Gracias Genoveva Martínez (productora de Televisa) siempre”.

Nacho Casano y a Pepe Valdivieso fueron seleccionados para participar en “Las Estrellas Bailan en Hoy”. (Instagram @programahoy)

¿Quién es Aristeo Cázares, el nuevo participante de “Las Estrellas Bailan en Hoy”?

Aristeo Cázares es una personalidad de Internet que participó en “La Casa de los Famosos 3” de Telemundo, aunque lo abandonó, y también fue parte de “Exatlón México”, resultando ganador. Es originario de Veracruz, tiene 29 años y comenzó su carrera como deportista urbano, más concretamente en el parkour.

¿Quiénes son los participantes confirmados para la nueva temporada de “Las Estrellas Bailan en Hoy”?

Las celebridades confirmadas para “Las Estrellas Bailan en Hoy” son las siguientes:

Mariana Ochoa.



Jonathan Becerra.



Paola Durante.



Lorena Garza.



Caeli.



Jorge Anzaldo.



Daniela Aedo.



La Divaza.



Sandra Itzel.



Ivanna.



Alana Lliteras.



Pepe Valdieso.



Nacho Casano.



Aristeo Cázares

Todavía falta que los conductores de “Hoy” revelen los resultados de las votaciones para ver quién sería la pareja de baile de La Divaza.