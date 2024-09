La tremenda escena de celos de Gala Montes a Agustín Fernández por Karime Pindter: VIDEO

El martes 10 de septiembre, Gala Montes se convirtió en tema de conversación en las redes sociales tras protagonizar una fuerte discusión con Agustín Fernández, con quien ha sido relacionada sentimentalmente desde que ambos ingresaron a la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Durante esta edición del reality show, Gala y Agustín han compartido varios momentos que han dado pie a rumores de una posible relación amorosa. No obstante, Agustín ha declarado en varias ocasiones que no está interesado en comprometerse por el momento.

El enfrentamiento de Gala Montes con Agustín

Luego de que Agustín fuera nombrado líder de la semana, Gala Montes lo confrontó para hablar sobre su comportamiento con Karime Pindter. El video de la conversación se hizo viral, ya que la actriz le reclamaba por estar demasiado cerca de su compañera.

La protagonista de telenovelas como Vivir de amor, Hasta que te conocí y Secretos de familia le pidió a Agustín que fuera más considerado con ella. Aunque admitió que no esperaba una relación formal, señaló que le gustaría que su trato hacia ella fuera más exclusivo.

En el intercambio, Gala le recriminó a Agustín haber puesto la mano en la rodilla de Karime y le pidió que no repitiera esa actitud con otras participantes. “Solo a mí me puedes tratar de esa manera, no a las demás”, le dijo la actriz.

Agustín, por su parte, trató de calmar la situación explicando que ella estaba exagerando. Le aseguró que no volvería a suceder, y para suavizar el momento, le ofreció un abrazo. “Fue con Karime, solo le toqué la rodilla. Estás haciendo un escándalo por algo que no es para tanto”, respondió el influencer.

Tras este enfrentamiento, los seguidores del programa notaron que Gala Montes ha mantenido su distancia con Karime, y algunos especulan que la razón es su cercanía con Agustín. Los fanáticos del reality lamentaron la postura de la actriz, argumentando que este tipo de actitudes podrían afectarla en las futuras eliminaciones y nominaciones dentro de la competencia.