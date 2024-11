La polémica teoría que relaciona sentimentalmente a Christian Nodal con un famoso cantante: ¿es fan de su relación?

La vida sentimental de Christian Nodal sigue dando de qué hablar, incluso después de que llegó al altar junto a Ángela Aguilar. Esto ya que en más de una ocasión se ha puesto en duda la fidelidad del cantante, primero por su supuesta cercanía con una joven que aseguró tener una relación prohibida con él; y ahora, la llamativa versión que lo vincula directamente con una reconocida personalidad de la industria musical.

¿Christian Nodal y Marc Anthony tienen un romance secreto? La insólita teoría que podría delatarlos

Durante los últimos días, en TikTok se viralizó un video en el que se expondrían las inquietantes evidencias del amorío que aparentemente Christian Nodal podría estar teniendo con Marc Anthony. Se trata de un clip realizado por la cuenta @noelgarca92, quien se dio a la tarea de recopilar algunos elementos para sustentar esta idea, entre las que incluyó imágenes de los encuentros que han tenido ambos cantantes y varias casualidades, como el hecho de que los dos tienen el mismo tatuaje en el cuello.

Christian Nodal y Marc Anthony han forjando una cercanía entrañable Instagram

“A lo mejor no lo notaron, pero este tipo de acercamientos el día de su boda, hicieron como que Ángela estuviera un poco molesta. Como que no tolera que ellos bromeen mucho”, explicó el creador de contenido, refiriéndose a las fotos que Pepe Aguilar publicó de este día, mismas en las que se aprecia con claridad que a pesar de no ser de la familia, el salsero apareció en casi todas las tomas, dejando abierta esta posibilidad ante sus seguidores.

Las redes sociales reaccionaron a esta insólita versión del idilio de Christian Nodal

Como era de esperarse, los internautas rápidamente reaccionaron a esta posibilidad y los comentarios se llenaron de cuentas respaldando esta teoría, señalando que son demasiadas las coincidencias como para que no exista algo oculto detrás. Por otra parte, los admiradores, tanto de Christian Nodal como de Marc Anthony, rechazaron esta posibilidad, argumentando que simplemente son amigos y en este tiempo han forjado una amistad entrañable, misma que se fortaleció desde que el salsero lo apoyó en su decisión de unir su vida a la de Ángela Aguilar y hasta aceptó ser el testigo para la boda secreta que tuvieron en julio pasado.

Marc Anthony estuvo muy cerca en la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar Instagram

Es importante recordar que, hasta el momento, se trata de simples especulaciones, mismas a las que ninguno de los involucrados ha querido reaccionar públicamente. Asimismo, han surgido también otros videos manifestándose en contra de este contenido, señalando que está resultando “excesivo” el escarnio hacia el intérprete de “Botella tras botella”. De modo que al igual que los audios filtrados por la supuesta amante del artista, siguen siendo teorías al aire a las que se ha negado a prestar atención.