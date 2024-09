'¡La mejor bebé del mundo!': Nicki Nicole contó detalles desconocidos de Inti, la hija de Christian Nodal y Cazzu

El pasado 13 de septiembre, Cazzu celebró el primer cumpleaños de su hija Inti, fruto de su relación con Christian Nodal, con una emotiva fiesta en la que estuvieron presentes varios amigos cercanos, entre ellos la cantante argentina Nicki Nicole. Durante una entrevista reciente en el programa Hoy, Nicki compartió detalles inéditos del evento y habló sobre su estrecha amistad con Cazzu, así como el cariño que ha desarrollado por la pequeña Inti.

En la entrevista, Nicki Nicole, quien está en plena promoción de su Alma Tour, reveló que fue una gran experiencia asistir al cumpleaños de la hija de Cazzu y Nodal. “Estuve en el cumple (de Inti) fue increíble. Estoy muy agradecida de que Cazzu me haya dado ese espacio de conocer a Inti porque para mí es la mejor bebé del mundo”, declaró la intérprete de 24 años.

Una experiencia especial para Nicki Nicole

Nicki confesó que no está muy familiarizada con la convivencia cercana con bebés, lo que hizo de su experiencia con Inti algo único. “Sé que (la maternidad) no es para mí. Realmente, me pongo muy nerviosa cuando la tengo en brazos porque nunca tuve tanto contacto con un bebé”, admitió la cantante con sinceridad. Sin embargo, Nicki destacó la paciencia que tuvo Inti con ella, a quien describió como una bebé muy tranquila y amorosa.

La artista argentina no dudó en compartir algunos momentos del festejo en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, publicó varias fotos de la fiesta, acompañadas de un emotivo mensaje: “Inti Lover, feliz de verlas felices, las amo. El mejor cumple”. Cazzu respondió con cariño, escribiendo: “Te amamos inmensamente”, confirmando la estrecha amistad entre ambas.

La fiesta de cumpleaños de Inti fue un evento especial no solo para Cazzu y Christian Nodal, sino también para sus amigos cercanos como Nicki Nicole. Instagram / nicki.nicole

¿Una colaboración en puerta?

Además de su presencia en el cumpleaños de Inti, Nicki Nicole también aprovechó la ocasión para hablar sobre la posibilidad de una colaboración musical con Cazzu. Aunque ambas comparten una gran pasión por la música, Nicki reveló que aún no hay un proyecto concreto en el horizonte. “Con Cazzu estuvimos haciendo algunas cosas, pero más en el plan de juntarnos a hacer música. No sabemos si realmente vamos a sacar (alguna canción) porque todavía no hay nada en concreto”, explicó la cantante.

Sin embargo, Nicki no descartó la posibilidad de que en un futuro cercano puedan sorprender a sus fans con una colaboración. “Siento que ambas somos de tantos mundos que puede suceder cualquier cosa, así que estamos planeando cositas”, añadió, dejando abierta la puerta a lo inesperado.

La cercanía entre ellas ha dado lugar a especulaciones sobre una colaboración en el estudio, algo que sus fans esperan con ansias. Instagram / nicki.nicole

Una amistad que va más allá de la música

La relación entre Nicki Nicole y Cazzu no solo se basa en su pasión compartida por la música, sino también en una fuerte amistad que ha crecido con el tiempo. Ambas han coincidido en numerosos eventos y conciertos, lo que ha fortalecido su vínculo. La cercanía entre ellas ha dado lugar a especulaciones sobre una colaboración en el estudio, algo que sus fans esperan con ansias.

Por ahora, lo que está claro es que Nicki Nicole guarda un cariño especial por Inti, la hija de su amiga Cazzu, y que la experiencia de compartir con la pequeña ha dejado una huella profunda en ella.