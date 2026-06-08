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La Jugada del verano
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¡La Jugada del verano lo dará todo! Comienza la fiesta del fútbol y el equipo de TUDN está listo
La Jugada del verano ya comenzó, y en exclusiva algunos de sus integrantes nos revelan lo que significa formar parte de la fiesta futbolística más grande del planeta.
Junio 08, 2026
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Edson Vázquez