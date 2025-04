La hija de Silvia Galván reveló la verdadera causa de la lamentable muerte de la estilista: los detalles

El pasado miércoles 16 de abril se dio a conocer la lamentable muerte de Silvia Galván, la famosa estilista de las estrellas, quien a principios de marzo de este año fue diagnosticada con cáncer de estómago. En entrevista con medios de comunicación, sus hijas Erika y Jessica Galván, revelaron cómo fueron los últimos días de la ‘hair artist’ y cuál fue la causa de su muerte.

Durante su encuentro con los reporteros, las hijas de Silvia Galván explicaron que murió a causa de un infarto, luego de haberse sometido a agresivos tratamientos médicos.

“Cuando nos dieron el diagnóstico, nos dieron un cuadro muy malo de que ya no había nada que hacer, pero mi mamá es una mujer guerrera, luchona, dijo ‘no me voy a rendir y si hay una opción de tratamiento, lo vamos a hacer’ y fue su decisión, la apoyamos, yo también pensé con verla a ella, porque, todo este mes, después de que la diagnosticaron y regresó a México, estuvo muy bien, hacía ejercicio todos los días, pues estábamos juntas todo el tiempo y yo la veía fuerte, la veía bien”, dijo Jessica Galván.

Aunque la también empresaria tenía mucha fe en que sus tratamientos contra el cáncer darían resultado, fueron un procedimiento para tratar uno de sus riñones y la quimioterapia los que la debilitaron.

“Yo empecé a pensar también que sí iba a funcionar. Y pues desgraciadamente el lunes le hicieron un procedimiento del riñón, porque lo traía inflamado, el martes le hicieron la quimioterapia y no resistió”, añadió.

Así fueron los últimos días de Silvia Galván

Las hijas de la famosa estilista regiomontana explicaron que, pese al difícil diagnóstico que enfrentaba, sus últimos días transcurrieron con cierta normalidad, pero fue en el último día de su vida cuando se complicó todo.

“Sus últimos días fueron muy lindos porque estuvo en casa, hacía ejercicio todos los días, estaba viendo sus series, leyendo su devocional porque es una mujer de fe que siempre estaba cerca de Dios y estaba contenta. La estábamos apapachando mucho… así fueron sus últimos días, fue muy feliz, muy feliz”, dijo Jessica Galván.

“El único día que fue fuerte fue ayer por la quimioterapia, ahí empezó a sentirse muy mal y fue cuando ya, pues tuvo un infarto”, explicó.

Silvia Galván decía que “no estaba lista” para morir

De acuerdo con sus hijas, Silvia Galván se aferró a la vida hasta su último aliento, pues aseguraba que no estaba lista para morir, sin embargo, la estilista le expresó a sus seres queridos que no tenía miedo de trascender, pues tenía mucha fe de llegar con Dios.

“Ella decía ‘no estoy lista, pero estoy preparada’, eso lo decía todos los días. Y decía que estaba preparada porque sabía que iba a ir a un lugar donde iba a estar con Dios y eso le daba esperanza, y no tenía miedo, pero sí quería luchar y quería aferrarse a estar aquí el mayor tiempo posible, pero nunca se quejó, nunca tuvo desconfianza del destino que estaba preparado para ella, no tenía resentimiento con nadie, nunca dijo ‘¿por qué yo, por qué me está pasando esto?’”

Después del diagnóstico de cáncer de estómago, el cual se los comunicaron el 2 de marzo, tuvieron mucho tiempo para estar juntas como familia: “Fue un regalo para nosotras el poder platicar con ella, el poder decirle todo lo que le queríamos decir y verla sonreír a pesar de que no eran las mejores circunstancias porque ella traía una sonda para alimentarse, todo estaba normal, menos lo de la alimentación, pero fuera de ahí, seguía siendo ella, el final no fue difícil porque seguía siendo ella, excepto el último día”.

Silvia Galván recibió mucho cariño de sus amigos, colegas y fans

Jessica y Erika Galván agradecieron todo el amor y apoyo que su mamá recibió los últimos días de su vida, pues señalaron que a la estilista le encantaba leer esas muestras de cariño.

“Les queremos dar gracias por tanto cariño que le tienen a mi mami, por las muestras de cariño, por todas las oraciones, por todo este tiempo que desde que se dio la noticia de su enfermedad han estado tan presentes, y mandándonos buenos deseos, oraciones, a ella le daba mucho gusto leer todos los mensajes, a veces se complica contestar tantos mensajes porque eran muchos, gracias a Dios, porque todo el mundo la quería mucho”.

“Es una mujer que realmente amaba el gremio del estilismo, lo hacía por amor, de verdad, ella tenía una pasión al arte a hacer sentir bien a la gente, a aportar, a darle a la gente esa seguridad, hacerla sentir mejor”.