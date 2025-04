Silvia Galván: Famosos están de luto por su amiga y así la despiden en agradecimiento por su talento

Famosos como Sylvia Pasquel, Itatí Cantoral, Lucía Méndez, Cynthia Klitbo, Rosy Ocampo, Annette Cuburu, por mencionar algunos, se despidieron con profunda tristeza de la estilista de las estrellas, la querida Silvia Galván.

Famosa por su salón de belleza y su trabajo como diseñadora de imagen, Silvia Galván destacó en el mundo de la farándula, dejando un gran legado en dicho rubro.

La estilista murió luego de que le detectaron cáncer hace unas semanas. Descanse en paz.

Lucía Méndez despidió " a una grande”

“Hoy despedimos a una grande… Silvia Galván no solo transformó el arte del estilismo en México, también tocó la vida de muchos con su luz, su pasión y su entrega. Siempre admiré su talento y su energía inconfundible. Gracias por embellecer tantos caminos, querida Silvia. Mi abrazo y cariño a su familia, amigos y a todos los que hoy la recuerdan con amor. Descansa en paz.

Sylvia Pasquel la consideraba una hermana

Tú no mi Toky, amiga, hermana, cómplice, tu partida me está doliendo mucho, fuiste un regalo en mi vida, gracias por siempre estar para mí en las buenas y en las malas, gracias por compartir un pedacito de tu vida conmigo. No sabes lo mucho que te voy a extrañar mi Toky, cuídame desde el cielo y que la luz siempre ilumine tu camino, descansa en paz hermana de vida ¡Te querré eternamente @silviagalvanoficial !

Itati Cantoral llamó a Silvia Galván su mejor amiga

Mi hermana mi mejor amiga . Te vamos a extrañar siempre amiga hermosísima . Que Dios te reciba en su brazos. fuiste de las mujeres más bondadosas que tuve la suerte de conocer y la mejor amiga . Descansa en paz amiga amada . @silviagalvanoficial te amo hasta el infinito y más allá .

Juan José Origel así la despidió

Una tristeza más!! Apenas me enteré del fallecimiento de mi querida Doctora y ahora me avisan que también otra muy querida amiga dejó de existir! Murió Silvia Galván una mujer trabajadora y muy estimada en el medio artístico! La estilista de las estrellas! Descanse en paz !

Cynthia Klitbo

Anette Cuburu le dedicó un emotivo mensaje

Hoy no hay foto de mi look,me enteré a medio programa que habías partido ..

@silviagalvanoficial sentí como un cuchillo en el estómago….. nos conocimos hace 30 años!! Llenas de sueños y lograste todos,abriste camino a muchos y serás siempre un referente en la belleza exterior pero tu belleza interior era mas grande