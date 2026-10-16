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La Granja VIP dice que Caso de Pimpinela sí es grave, pero otro día con más calma lo castigan

Adal Ramones anunció al inicio del programa que la sanción sería anunciada después de la salvación pero no sucedió por esta razón

Octubre 15, 2026 • 
Alejandro Flores
pimpi castigada (1).jpg

El castigo a Pimpi tendrá que esperar

Instagram LG VIP

Durante la conferencia de prensa en la que se presentó la segunda temporada de “La Granja VIP”, el conductor Adal Ramones hizo alarde de que este reality show era apto para verse en familia, sin miedo a que lo vieran los hijos.

Adal Ramones incluso recordó que TV Azteca es la “señal con valor”. Mira el minuto 24:18 del video:

Pero una situación ocurrió dentro de La Granja VIP y el público no quiere que se quede en anécdota. Todo ocurrió porque Pimpinela Escarlata dijo que, si la iban a eliminar de la competencia, más valdría la pena que fuera por motivos reales:

“Que valga la pena, con un pinch3 cuchillo le marco la cara para toda su vida”, dijo Pimpinela.

¿Qué pasó con el castigo a Pimpinela en la Granja VIP?

Pimpinela Escarlata fue advertida desde el primer minuto del programa de salvación de La Granja VIP: sería castigada por lo que una actitud grave.
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“Pimpi tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos”, anunció Adal Ramones.

Kristal Sylva, conductora de La Granja VIP junto con Adal, informó, también al inicio del programa, que el castigo sería anunciado después del reto de salvación, es decir, al final del show. Sin embargo, justo después de la salvación, Adal Ramones informó que el castigo no sucedería, por lo menos no la noche de este 15 de octubre.

“Lamentablemente se nos acabó el tiempo. En este momento yo debería llamar a Pimpi al entrevistadero pero no tenemos tiempo”.

El conductor dijo que el tema de Pimpi es tan grave que merece el respeto de dedicarle el tiempo adecuado y la atención de todos los granjeros. No especificó si el castigo sucederá mañana o hasta el sábado.

En redes sociales se han viralizado varios mensajes que exigen a La Granja VIP que no sancione a Pimpi. En esos mensajes se recuerda que durante estas seis semanas, el reality ha permitido varios actos de violencia verbal y contacto físico, por lo que a Pimpi tampoco se le debe castigar.

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Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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