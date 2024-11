La FOTO que delataría las múltiples infidelidades de Christian Nodal a Ángela Aguilar

El matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar lleva meses inmerso en escándalos, algo que parece no está siquiera cerca de cambiar. Para muestra, las nuevas filtraciones del comportamiento desleal que el cantante estaría cometiendo con una misteriosa mujer, quien parece no tener intenciones de mantenerse en las sombras, tal como lo dejó claro con una llamativa foto que habría tenido como propósito demostrar que no está mintiendo sobre su idilio.

Esta es la FOTO que podría comprobar una infidelidad de Christian Nodal a Ángela Aguilar

A través de su cuenta de Instagram, una usuaria identificada como @iveethzz, misma que se identifica como la “enamorada” de Christian Nodal, posteó una controvertida fotografía que terminaría por evidenciar que sí estarían traicionando la confianza de su esposa. Se trata de una imagen en la que se le ve de espaldas mientras captura un arreglo floral, sin embargo, un detalle que llamó la atención fue el hecho de que se alcanza a ver el reflejo de un hombre que, para muchos, tiene un parecido impresionante con el artista.

Anteriormente, salieron a la luz una serie de audios en los que el intérprete de “Botella tras botella” habría admitido este desliz, con el fin de reclamarle a su amante la poca discreción con la que está manejando este asunto. Puedes escucharlos aquí.

Un descuido habría delatado la traición de Christian Nodal a su esposa Ángela Aguilar Instagram

¿Quién es la presunta amante de Christian Nodal?

Hasta el momento, lo único que se sabe de la persona con la que el sonorense estaría sosteniendo una relación prohibida, es que se trata de una mujer llamada Iveeth. Esto ya que a pesar de la curiosidad que su identidad desató desde que se le comenzó a involucrar con Christian Nodal, la joven ha preferido mantenerse hermética y únicamente se ha dedicado a publicar mediante redes sociales algunas pistas del apasionado romance que asegura estar viviendo.

Por otra parte, ni Ángela Aguilar ni su esposo han reaccionado públicamente a estas versiones, y en su lugar, prefirieron seguir demostrando ante los reflectores lo enamorados que están y lo mucho que les entusiasma el inicio de su vida juntos.