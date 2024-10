La extraña fobia que Liam Payne tenía y que intentó superar

La muerte de Liam Payne es uno de los hechos más trágicos que, sin duda, marcarán el 2024 en el mundo de la música y el espectáculo. A ocho días de su fallecimiento, el nombre del cantante británico sigue siendo tendencia en redes sociales y en Google.

Existen varias razones por las que Liam Payne continúa como tendencia en las noticias. La violenta muerte del cantante, que aún está bajo investigación por la justicia argentina, tiene a sus fans en shock. Como consecuencia, su cuerpo sigue retenido en Buenos Aires hasta que se completen todas las pericias para esclarecer los detalles de su caída desde un tercer piso en un hotel del barrio de Palermo.

Aseguran que Liam Payne tenía planes de casarse pronto. Instgram.

Con la muerte del ex One Direction, tanto los fans como millones de personas que no seguían su carrera, o que no lo conocían, están ahora interesados en saber más sobre la vida del artista, quien falleció a los 31 años, ampliando así el impacto de la tragedia.

La fobia que tenía Liam Payne

Según diversas fuentes internacionales, Liam Payne padecía koutaliaphobia, fobia a las cucharas. Desde niño, siempre fue muy inquieto, lo que le costó varios castigos en el colegio. Uno de ellos consistió en obligarlo a lavar grandes cantidades de cucharas, lo que le generó esta fobia.

La fobia que tenía Liam Payne desde niño Instagram.

Como resultado, Liam evitaba comer sopas para no usar cucharas, y cualquier alimento que requiriera este utensilio lo sustituía por otro o usaba un cubierto diferente.

En varias ocasiones, se vio a Liam con cucharas gigantes para intentar enfrentar su miedo. Tras su muerte, muchos fans dejaron cartas en las que se leía: ‘Descansa en paz, del otro lado no hay cucharas’.

La fobia que tenía Liam Payne a las cucharas. Instagram.

La estrategia de las fans de Liam Payne que sorprendió al mundo

Es conocido que el morbo y el amarillismo atraen la atención de algunas personas. Tras la muerte de Liam Payne, se filtraron en redes sociales algunas fotos de su cuerpo sin vida en el suelo.

Las fans de Liam, con el objetivo de ocultar esos pocos posteos, idearon una estrategia en redes sociales: publicar millones de fotos bajo la consigna ‘El cuerpo de Liam Payne’, logrando que las imágenes filtradas del artista sin vida se volvieran efímeras.

Filtraron fotos de los destrozos que causó Liam Payne antes de morir Facebook

Para las fans, es crucial que cuando el hijo de Liam Payne crezca, nunca encuentre una foto del cuerpo sin vida de su padre en el piso del hotel en Buenos Aires.