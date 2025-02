Kimberly Dos Ramos estrena “Me atrevo a amarte” ¡y ya tiene galán!: “Me conquistaron”

En la ficción hacen una pareja lindísima y, aunque, el público en redes sociales los ha shippeado hasta el cansancio, Kimberly Dos Ramos y Rodrigo Guirao no son novios, pero viven el amor a plenitud con sus respectivas parejas, quienes hasta ahora permanecen en el anonimato.

Para los protagonistas de Me atrevo a amarte, la nueva producción melodramática de Salvador Mejía, proteger su intimidad es primordial para que la relación funcione con éxito.

La venezolana, después de tantos rumores que la vinculaban con algunos compañeros del medio, finalmente admitió a TVyNovelas que tiene galán y disfruta un idilio como siempre lo soñó.

“Me conquistaron, hicieron muy bien el trabajo, esto ya tiene tiempo, no fue de un día a otro porque yo sí soy un poquito difícil, pero cuando me tocan el corazón y me lo ablandan, entran a mi vida, a mi alma, y él lo logró, le costó varios meses de trabajo, pero pudo”, dijo la artista sobre el hombre que no pertenece al medio y llegó para darle estabilidad a sus 32 años.

Telenovela “Me atrevo a amarte” Octavio Lazcano

Según la intérprete de Victoria en este melodrama, que se estrena por la pantalla de las estrellas este lunes 24 de febrero a las 18:30 de la tarde, los compromisos que adquiere como actriz, en ocasiones, han sido un impedimento para consolidar una relación, pero encontró una persona que se adapta perfectamente al oficio que escogió desde que era una niña.

“Lo que pasa es que nuestro ritmo de trabajo es muy difícil y pesado, nos toca viajar, salir, tienes hora de entrada, pero no de salida, entonces es muy difícil encontrar tiempo para nosotros mismos, mucho más para dárselo a una pareja, por eso siempre trataba de estar en proyecto y no tener novio porque es difícil para ambos, pero ahora tocaron mi corazón, estoy en pareja, y cuando uno quiere, uno puede, siempre vamos a sacar el tiempo para la convivencia, para disfrutar, para darle vida y tiempo a la otra persona. Siempre se puede, sólo que a veces lo evitaba porque soy de las personas que les gusta dar tiempo de calidad, y cuando uno está enamorado saca el tiempo, así estemos cansados y con cara de fantasma”.

La madurez tuvo que ver en la decisión de Kimberly y en la manera que ahora se organiza. “Uno también va a acostumbrándose, uno aprende a saber en qué momentos puedes y en cuáles no, también hace falta tener el corazoncito contento con una pareja, con alguien que te motive, que tú admires, y que él también te admire, que sea recíproco, de eso se trata la vida, de tener a alguien que sume con mucho amor”, expresó en entrevista desde el set donde graba Me atrevo a amarte.

Así fue el claquetazo oficial de la telenovela “Me atrevo a amarte” en Morelos José Luis Ramos

A Kimberly, el estreno de la novela le genera mucha ilusión por todo lo que han venido trabajando durante más de 10 semanas.

“Me siento muy contenta, muy emocionada, con muchos sentimientos encontrados porque llevamos alrededor de dos meses grabando, pero dos meses intensos, siento que ya llevo cuatro novelas, pero ha sido un proceso lindo, de mucho aprendizaje, de salir de mi zona de confort, pero más allá de esto, ha sido un desafío desde el día uno, desde que Salvador Mejía me ofreció el personaje porque cuando me mostró la historia, vi que era complicado porque necesitaba montar a caballo, casi me da un ataque, pero a la vez, esos nervios eran ricos, necesitaba hacerlo porque era un personaje opuesto a la novela anterior, que fue Vivir de amor, porque era opuesto a Kimberly, y cuando eso me sucedió sentí que debía aceptar, sabía que iba a tener mucho trabajo, pero jamás sentí que fuera a ser un reto tan difícil, llevo dos meses y cada día es diferente”.