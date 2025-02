Briggitte Bozzo se sometió a una compleja cirugía: todos los detalles

Briggitte Bozzo, conocida por su participación en “La Casa de los Famosos México” , sorprendió a sus seguidores al confirmar que se sometió a una cirugía estética compleja, que incluyó varias intervenciones para mejorar su bienestar físico y salud.

Según publicó el diario El Heraldo, la actriz explicó a través de sus redes sociales que la decisión no solo fue estética, sino también por salud, ya que reveló que el tamaño de su busto le causaba molestias en la espalda debido a su estatura.

“Me van a quitar bubis porque ya saben que no puedo tener tantas por lo de mi espalda y mi estatura, y me van a arreglar otras cosas que no me hicieron bien en la anterior cirugía”. A demás, mencionó que las mujeres de su estatura suelen sufrir de estos problemas, lo que la motivó a tomar la decisión de someterse a nuevas cirugías.

Briggitte Bozzo fue la habitante más joven de “La Casa de los Famosos México 2024" Instagram

Cuáles fueron las cirugías a las que se sometió Briggitte Bozzo

Según el medio citado, las cirugías de Briggite Bozzo estuvieron a cargo del reconocido Dr. Rigoberto Arámburo, quien realizó una reducción de busto, lipoescultura vaser 360, luxación de costillas y una mastopexia de reducción con implante. Esta intervención no solo buscaba aliviar las molestias físicas, sino también mejorar la proporción de su cuerpo y darle un nuevo contorno a la actriz.

Quién es Briggitte Bozzo

Briggitte Bozzo es una actriz y cantante venezolana de 23 años, conocida principalmente por su trabajo en televisión y teatro en México. Nació en Caracas, Venezuela, pero se mudó a México a una edad temprana. Se hizo famosa por su participación en telenovelas como “Abismo de Pasión” y por su participación en el reality show “La Casa de los Famosos México” en 2024, donde se ganó la atención del público por su personalidad y sus interacciones dentro de la casa.