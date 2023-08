¡Escucha lo nuevo de Kenia Os! Así suena ‘Lovelove U’, su más reciente sencillo

Kenia Os es una de las cantantes de pop más escuchadas en México, además de ser también una reconocida influencer

El gran momento que Kenia Os , quien suma más de 24 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram y se dio a conocer mundialmente con su hit “Malas decisiones”, está viviendo en el plano profesional se pone de manifiesto con “Lovelove U”, su más reciente sencillo, en donde se enfoca en temas importantes como la autoestima y, claro, la energía femenina.

Kenia Os tiene dos álbumes de estudio, “Cambios de luna” y “K23", que han sido todo un éxito al obtener Certificaciones de Oro por sus altas ventas; de ellos, se desprenden canciones como “La invitación”, “Botellita” y “Llévatelo”.

¿Qué podemos esperar entonces de “Lovelove U”, la nueva canción de Kenia que ya está empezando a sonar fuerte en las plataformas de streaming ? Así suena este sencillo que promete mucho.

ASÍ SUENA “LOVELOVE U”, LA NUEVA CANCIÓN DE KENIA OS

“Lovelove U”, producido por Jon the Producer, es una canción pop que nos habla, sobre todo, del empoderamiento femenino y el poder de la autoestima, con una letra en donde destaca la perseverancia y la importancia de dejar atrás el pasado.

El estribillo de esta nueva propuesta de Kenia Os no podía ser más contundente: “Ya, ya, ya, ya entendí, que no es pa’ tanto. Si mañana me despierto y no estás a mi lado, mi corazón es experto en pisar el pasado”.

Mientras tanto, Kenia Os aseguró que este sencillo es especial, pues “por primera vez me siento 100% segura con el sonido que voy a estar lanzando en mis próximos temas”, explicó.

DISFRUTA DEL VIOCLIP DE “LOVELOVE U”, DE KENIA OS

El videoclip oficial de “Lovelove U” fue dirigido por Daniel Eguren y filmado en Miami; en este trabajo, se mezclan imágenes que juegan entre el deseo y la fantasía, con una Kenia Os que actúa en diferentes escenarios mientras unas cámaras de seguridad la graban.

El video de de “Lovelove U” ya está disponible en YouTube desde hace cinco días, logrando posicionarse rápidamente en el Top5 de la plataforma de videos, con más de millón y medio de reproducciones.