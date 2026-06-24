Kelly Ariadne tenía ANSIEDAD Y DEPRESIÓN tras la muerte de su abuela; amiga revela de qué buscaba rehabilitarse

“La estaba pasando bastante mal desde que falleció su abuela, ya que ella era el pilar y el soporte. Sí se veía deprimida, ansiosa”.

En torno a la última actualización del caso de Kelly Ariadne, la nieta de Paquita la del Barrio, quien habría sido vista el pasado 10 de junio en una casa abandonada, a unos kilómetros de la clínica de rehabilitación de la que escapó, una amiga ofreció su testimonio.

Inicialmente se supo que la joven, de 29 años, huyó del lugar llamado ‘Reencuentro’ y habría merodeado la zona.

Tras su continua búsqueda, las autoridades relataron que tras un forcejeo con la pareja de su padre, de nombre Rosalba, quien gracias al aviso de algunos pobladores la encontró en una de las habitaciones de la planta alta, volvió a escapar.

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“Cuando se acercaron al lugar tuvieron cercanía con ella. Iba la familia. Hubo algún forcejeo, pues no quería irse con ellos. Comentaron que la habían observado el 10 de junio”, dijo la encargada de atención a medios de la fiscalía.

La funcionaria explicó también que pese a que la denuncia fue en calidad de una persona desaparecida, la situación cambia al tener conocimiento de su ubicación y corroborar que ella misma está escapando.

“Ya no es una persona que esté como no localizada y que no se sepa absolutamente nada de ella, la condición ya es distinta”, expresó.

¿Qué dice la amiga de Kelly Ariadne sobre su paradero?

Una compañera cercana a la nieta de Paquita la del Barrio, dijo al programa ‘Ventaneando’ que “viendo la situación del lugar (donde fue localizada) es prácticamente imposible estar descalza y más por tantos días. Relatan que ya estaba casi semidesnuda y que no la alcanzaron, que se les escapó”.

La amiga de Kelly, quien prefirió mantener el anonimato, cuestionó que “no hay una foto, un video, una evidencia. Y con esto nos ha quedado un poco de incertidumbre de saber si realmente la han visto o no”.

La joven describió a Kelly como “muy soñadora, y que siempre ha querido triunfar”. Y al mismo tiempo, aclaró que su amiga no pensaba en aislarse de su núcleo. “Así de quererse alejar de la familia la verdad es que no, por eso nos sorprende tanto esta situación y sobre todo que en la clínica dejó todas sus cosas de valor”.

La amiga de Kelly desveló que su estado anímico empeoró tras la muerte de la intérprete de ‘Tres veces te engáñe’.

“La estaba pasando bastante mal desde que falleció su abuela, ya que ella era el pilar y el soporte. Sí se veía deprimida, ansiosa. Y es que de repente tener a su motor a prácticamente no tener nada, sus papás divorciados, entonces pues sí, sí fue un cambio radical”.

Sobre la relación con sus padre, explicó: “con su mamá, con su hermano, con la familia materna, la relación siempre ha sido muy buena, y con el papá la relación ha sido complicada desde el divorcio. El amor existe, pero desde ese divorcio la relación quebró y cuando pasó lo que su abuela aún más”.

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Finalmente, la emisión le preguntó a la amiga de Kelly Ariadne si sabía que tipo de sustancias consumía, a lo que advirtió: