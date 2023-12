Karol Sevilla responde a Niurka Markos por las críticas de su relación con Emilio Osorio

Aunque Karol Sevilla se siente la villana del cuento, dice que no le molesta en absoluto.

Los reflectores están sobre Karol Sevilla, la cantante reconocida por su papel protagónico en la serie “Soy Luna” y que mantuvo una relación amorosa con Emilio Osorio, participante de “La Casa de los Famosos México” e hijo de Niurka Markos y Juan Osorio.

Ahora, la artista de 24 años rompió el silencio y respondió a las críticas e indirectas de su ex suegra y su ex cuñada, Romina Marcos, quienes la señalaron por no tener responsabilidad afectiva y lastimar a Emilio durante su relación. Niurka llegó a decir: “Todos los hombres se le van”.

La contundente respuesta de Karol Sevilla a Niurka

Karol Sevilla respondió a las críticas de Niurka y Romina Markos frente a la prensa, donde expresó que se siente “como la villana de la historia”, pero no ve tan malo ese papel después de todo.

“Está bien, me queda el personaje”. Karol Sevilla.

En sus palabras, Sevilla dijo: “El cariño está y no voy a hablar de nadie de allá. Sinceramente, yo tampoco estoy tan... viendo las redes sociales. Al final, una siempre va a ser la mala del cuento y esta vez me tocó ser la villana”.

La cantante de “Ser Mejor” subrayó que ya no hablará más sobre su situación sentimental con la familia de Emilio Osorio para no señalar ni criticar a nadie. “Que siga así, como villana, está bien, me queda el personaje”, concluyó Sevilla al reportero Alan Morales. “Ahora estoy enfocada en mi carrera, en mi música”.

Sobre si Mario Bautista era su novio, Karol Sevilla negó que esto fuera cierto y dijo que son buenos amigos, nada más.

Karol Sevilla reveló cómo es tener a Niurka de suegra

Karol Sevilla había hablado sobre cómo era tener a Niurka como suegra en julio pasado en el programa "+Noche +Íntimo” con Israel Jaitovich. Describió a Niurka como una persona “dura”, pero disfrutó mucho compartir tiempo con ella.

“Es una locura, son dos polos opuestos muy cañón. Es una gran mujer, es una gran amiga, eso sí. Te sientas y te dice tus verdades así a lo que va, y eso es bonito. Eso es también importante en una persona que no necesita decirte las cosas porque le caigas bien, ¿sabes?”, expresó.

Sobre Juan Osorio como suegro, dijo que es “una linda persona”, pero como productor era muy duro: “No conectamos chido, me cae mejor de suegro”.

Si quieres ver la entrevista completa a Karol Sevilla, reproduce el siguiente video: