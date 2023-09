Así lucía antes Karla Sofía Gascón, la actriz trans que generó polémica tras criticar a Wendy

La actriz trans se volvió tendencia hace unos meses cuando participó en MasterChef Celebrity al lado de Arturo López Gavito, logrando tener una relación cercana que muchos interpretaron como un romance; sin embargo, Karla Gascón aseguró que sólo se trataba de una amistad muy cercana, y recordó que ya tiene una esposa e hija. Hace unos días, la intérprete volvió a estar en “el ojo del huracán” por sus crueles críticas contra Wendy Guevara , la ganadora de “La casa de los famosos México”.

Fue en septiembre de 2018 que la celebridad presentó su libro autobiográfico “Karsia. Una historia extraordinaria” y se declaró transexual, cambiando su nombre a Karla Sofía.

Para muchos, ha sido una sorpresa enterarse de que, antes de su transición, Karla era un chico de nombre Carlos Gascón; por ello, no pocas personas están intrigadas por saber cómo lucía la actriz trans antes de su cambio de sexo. Estas imágenes te muestran a Carlos Gascón previo a sus cirugías.

KARLA SOFÍA GASCÓN: ASÍ LUCÍA LA ACTRIZ ANTES DE SU TRANSICIÓN

Karla Sofía Gascón, cuyo nombre era Carlos Gascón, es una actriz de origen español; actualmente tiene 51 años y fue en el 2016 cuando inició su transformación a mujer.

Karla inició en el 2016 su transición. INSTAGRAM/karsiagascon

Fue en una entrevista para “Ventaneando” que Karla se sinceró y habló sobre este proceso y cómo se dio cuenta de que era trans: “Es una cosa que yo sabía desde los cuatro años, lo que pasa que no había tenido la oportunidad de hacerlo, en mi época, en los años 70, era una dictadura, no había posibilidades, no había tampoco nivel médico para poder hacerlo”, aseguró.

“Es una cosa que yo sabía desde los cuatro años”, aseguró Karla. INSTAGRAM/karsiagascon

Sobre el temas de su familia, Karla Gascón aceptó que sus padres lo veían de manera extraña, pero después le brindaron todo su apoyo e incluso en la actualidad su mamá la presume mucho con sus amigas. En “Nosotros los Nobles”, y todavía como Carlos, la actriz trans interpretó el papel de “Peter Pintado”, el novio de “Bárbara Noble”.