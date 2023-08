Karina Banda y Carlos Ponce: una historia de amor que superó todos los obstáculos

Karina Banda y Carlos Ponce protagonizan una de las historias de amor más interesantes del medio artístico

Karina Banda y Carlos Ponce tienen una historia de amor digna de contar. La conductora del Hotel VIP y el actor de telenovelas como ‘Dos hogares’ y ‘Sin pecado concebido’, se casaron el 4 de junio de 2022 en una boda celebrada en Valle de Bravo y tienen planeado tener un bebé.

Sin embargo, antes pasaron por algunos obstáculos. Todo comenzó el 14 de febrero de 2018, cuando Lili Estefan presentó a la pareja en una fiesta, pues Carlos quedó cautivado con Karina, quien hasta ese momento no lo había visto con ojos de amor.

Seis meses después, el también cantante organizó una fiesta de cumpleaños por los 30 años de la presentadora originaria de Guanajuato, ambos publicaron fotografías en sus cuentas oficiales de Instagram y el romance fue confirmado.

Karina Banda y Carlos Ponce terminan su noviazgo

Sin embargo, en abril de 2019, Karina Banda reveló en el programa ‘El Gordo y La Flaca’ que su noviazgo con Carlos Ponce había llegado a su final: “No nos peleamos. Terminamos muy bien, fue una decisión de los dos. Somos amigos y tenemos un cariño bonito. Nos queremos mucho”.

Dos meses después, triunfó el amor entre la pareja y la llama de la pasión era visible en sus fotos y videos de Instagram, por lo que el actor dejó pasar el tiempo hasta enero de 2020, cuando le propuso matrimonio a su novia en unas vacaciones por México. Ese mismo año, los famosos se casaron por el civil en una íntima ceremonia que se llevó a cabo en Florida.

Karina Banda y Carlos Ponce sí quieren ser papás

Finalmente, el 4 de junio de 2022, la pareja celebró su boda religiosa en Valle de Bravo, donde las dos familias completas se reunieron por primera vez para compartir la felicidad de Karina y Carlos.

“Carlos me dice que me apure antes de que alguno de sus hijos lo convierta en abuelo, pero yo creo que primero llegará el hijo y después el nieto. Yo no estoy obsesionada, en este momento estoy muy enfocada en mi trabajo y no lo tomo como una presión, sin embargo no te niego que lo tengo en la lista y en cuanto tengamos oportunidad, lo vamos a buscar, por lo menos la tarea la estamos haciendo, no sólo por el bebé sino por el bien de la relación”, contó la guapa conductora sobre sus planes de ser papás, en la versión impresa de TVyNovelas.