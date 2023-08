Quién es Karina Banda, la guapa conductora del Hotel VIP que está arrancando suspiros

Karina Banda es una guapa conductora que está arrancando suspiros tras conducir Hotel VIP, el reality con el cual está cumpliendo su sueño de aparecer en la pantalla de Televisa

Karina Banda, la guapa conductora del reality Hotel VIP, proyecto que comparte con Roberto Palazuelos, está arrancando suspiros, pero muy pocos saben detalles específicos de su vida.

En TVyNovelas te compartimos quién es Karina Banda, ya que cuenta con una trayectoria en los medios de comunicación y además, está casada con un galán de telenovelas muy querido en nuestro país.

Nacida en Guanajuato, Karina vivió en Monterrey hasta hace 10 años, cuando decidió mudarse sola a Estados Unidos, para estudiar actuación en Los Ángeles y tocar puertas a nivel profesional.

“Comencé mi carrera a los 13 años. Desde chiquita supe que quería dedicarme a los medios de comunicación y lo hice siendo locutora de radio”, contó la presentadora en una dinámica para las redes sociales del Hotel VIP.

Karina Banda estudió Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Nuevo León. “Yo quería estar en la pantalla de Televisa... Anteriormente había hecho noticias en Televisa Monterrey... Entonces ya había aparecido en entrevistas y participaciones especiales, pero ser conductora de un programa es otra cosa, por la que me siento muy afortunada”, contó en la versión impresa de TVyNovelas.

Karina Banda está felizmente casada con Carlos Ponce

La también conductora de ‘Enamorándonos: La isla’, que está disponible en ViX, disfrutó las grabaciones del Hotel VIP en Argentina, ya que su esposo, el actor Carlos Ponce la apoyó en todo pese a la distancia que implicaba el proyecto.

Karina, quien además debutó en 2018 como conductora de deportes durante el Mundial de Rusia, se casó con el protagonista de la telenovela ‘Dos hogares’ el 4 de junio de 2022 en una boda celebrada en Valle de Bravo.

Y sobre la maternidad, “Carlos me dice que me apure antes de que alguno de sus hijos lo convierta en abuelo, pero yo creo que primero llegará el hijo y después el nieto. Yo no estoy obsesionada, en este momento estoy muy enfocada en mi trabajo y no lo tomo como una presión, sin embargo no te niego que lo tengo en la lista y en cuanto tengamos oportunidad, lo vamos a buscar, por lo menos la tarea la estamos haciendo, no sólo por el bebé sino por el bien de la relación”, contó en nuestra publicación de este lunes.